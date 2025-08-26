Se reanudan los talleres de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad

La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció la reapertura de la inscripción a los talleres gratuitos que buscan fortalecer el bienestar, la creatividad y el entramado comunitario.

Las actividades son las siguientes:

Yoga : prácticas de relajación, conciencia corporal y gestión del estrés. Se dicta los miércoles a las 13.30 en el Jardín Maternal Frutillitas (Libertad 995), a cargo de Sofía Aizpitarte .

Crochet y Amigurumis : espacio creativo que combina técnicas manuales y la posibilidad de emprender proyectos. Los viernes a las 9.30 en el CIC de Olimpo (Bolívar y San Luis).

Costura : taller que fomenta la autosuficiencia, la generación de oportunidades laborales y la preservación de saberes. Se dicta en el CIC de Boca (Ayacucho y Brown) los martes a las 13, con la coordinación de Anabela Leoni .

Redes que acompañan: espacio de expresión artística, escucha y reflexión para construir estrategias de cuidado mutuo. Se desarrolla los lunes a las 9.30 en el CIC de Boca (Ayacucho y Brown).

La inscripción está abierta para mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Se realiza vía WhatsApp al 2983-457092 o de manera presencial en Istilart 426.

Desde el área remarcaron que estas propuestas responden a la necesidad de generar ámbitos de contención, recreación y capacitación. La directora de Mujeres, Género y Diversidad subrayó que “el acceso a este tipo de talleres representa un derecho cultural y social, cuyo impacto se refleja en la salud mental y en la igualdad de oportunidades”.