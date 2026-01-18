Se realizó una nueva edición de “Orense le canta al Atlántico”

Ayer se llevó a cabo una nueva edición de “Orense le canta al Atlántico” en el Balneario Orense, con una destacada concurrencia de vecinos y turistas pese a la fresca tarde-noche.

La propuesta ofreció una programación variada y pensada para todo público. Sobre el escenario se presentaron el show infantil Había Una Vez, el humorista Beto Menna, la banda platense Doble Par y el cierre bailable estuvo a cargo de Trasnochados, de Necochea.

Edición 27 de Orense Le Canta al Atlantico

Además de los espectáculos, el evento contó con puestos gastronómicos que registraron un buen nivel de ventas, la participación de instituciones locales y la presencia de artesanos y emprendedores de la localidad.

“Orense le canta al Atlántico” volvió a consolidarse como una propuesta convocante dentro del calendario de verano, combinando música, entretenimiento y producción local en un entorno costero.

