Se realizó una nueva edición de “Orense le canta al Atlántico”

Ayer se llevó a cabo una nueva edición de “Orense le canta al Atlántico” en el Balneario Orense, con una destacada concurrencia de vecinos y turistas pese a la fresca tarde-noche.
La propuesta ofreció una programación variada y pensada para todo público. Sobre el escenario se presentaron el show infantil Había Una Vez, el humorista Beto Menna, la banda platense Doble Par y el cierre bailable estuvo a cargo de Trasnochados, de Necochea.
Además de los espectáculos, el evento contó con puestos gastronómicos que registraron un buen nivel de ventas, la participación de instituciones locales y la presencia de artesanos y emprendedores de la localidad.
“Orense le canta al Atlántico” volvió a consolidarse como una propuesta convocante dentro del calendario de verano, combinando música, entretenimiento y producción local en un entorno costero.