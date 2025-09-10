Se realizó la 3ra edición de “La previa de la Previa” en el Polideportivo Municipal de tres Arroyos

Este martes 9 de septiembre, se llevó a cabo la tercera edición del Festival “La Previa de la Previa” en el Polideportivo Municipal.

La propuesta reunió a jóvenes de todo el distrito en una jornada llena de información, juegos y actividades.

El encuentro tuvo como objetivo promover el cuidado de la salud, brindar herramientas de prevención y generar espacios de encuentro para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

La organización estuvo a cargo del equipo de Salud Sexual Integral del Centro Municipal de Salud por la Secretaría de Salud, declarado de interés municipal y contó con una amplia articulación interinstitucional, integrando las áreas de Educación, Deportes, Juventud, Género y Salud.

Esta coordinación permitió ofrecer actividades lúdicas, informativas y educativas que abordaron varias temáticas como consumo responsable de alcohol, relaciones sexo afectivas, educación sexual integral y primeros auxilios.

El evento contó con la presencia de la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno; el Director de APS, Lic. Juan Serna; la Inspectora distrital de Educación Angélica Galván; Director de Deportes Facundo Liébana; Director de Juventud, Julián Tornini y el Director de Cultura, Martín Rodríguez Blanco, y representantes de las distintas áreas que participaron en la propuesta.