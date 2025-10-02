La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y el Area de Niñez, Adolescencia y Familia dependientes de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos está realizando un ciclo de capacitación enmarcado en el programa “Yendo” del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires con la participación de 40 referentes territoriales de nuestro Distrito y Coronel Pringles.

El programa “Yendo”, dependiente a cargo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, tiene como propósito la formación para la prevención de violencias en juventudes, promoviendo instancias de sensibilización y promoción de derechos.

Se realizó en Tres Arroyos el primer encuentro de Formadores en prevención de violencias de género

En esta oportunidad, la capacitación estuvo dirigida a equipos que trabajan con adolescentes y jóvenes, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y convertirlos en replicadores/as en sus ámbitos de acción.

Este encuentro, acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, estuvo a cargo de las funcionarias del ente provincial mencionado que trabajaron con los asistentes, en torno a ejes clave como el buen trato, la educación, el cuidado, la responsabilidad parental, las violencias, los consumos, la salud nutricional, los proyectos de vida y la restitución de derechos; con el eje principal de reconocer y prevenir las violencias por razones de género, el impacto de las desigualdades habitacionales y laborales, así como en las tensiones presentes en los territorios digitales que hoy habitan las juventudes.

Con dinámicas interactivas y participativas, se resaltó el juego como hecho social y herramienta performativa, la necesidad de habilitar espacios de escucha y palabra, y la construcción colectiva de nuevas prácticas de acompañamiento más inclusivas y corresponsables.

Desde la Dirección de Mujeres, Genero y Diversidad se destaca que este ciclo continuará el 8 de Octubre en Cresta.

