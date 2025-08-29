Vía Tres Arroyos / Obras

Se inauguró la plaza del barrio Olimpo

Del acto participaron el intendente Pablo Garate, el jefe de Gabinete Julio Federico, el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos Martín Rodríguez Blanco y funicionarios.

29 de agosto de 2025,

En el día de hoy, la Municipalidad de Tres Arroyos dejó inaugurada la plaza del barrio Olimpo, un espacio muy esperado por los vecinos que, a tan solo 28 días de haber sido un baldío, hoy se convirtió en un lugar iluminado y preparado para el encuentro de las familias y el disfrute de los niños.

Del acto participaron el intendente Pablo Garate, el jefe de Gabinete Julio Federico, el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos Martín Rodríguez Blanco, funcionarios del Ejecutivo, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, representantes de los jardines de infantes N°908 y N°915, y de las escuelas primarias N°2 y N°24, junto a vecinos y familias del barrio.

