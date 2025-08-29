Se inauguró la plaza del barrio Olimpo

En el día de hoy, la Municipalidad de Tres Arroyos dejó inaugurada la plaza del barrio Olimpo, un espacio muy esperado por los vecinos que, a tan solo 28 días de haber sido un baldío, hoy se convirtió en un lugar iluminado y preparado para el encuentro de las familias y el disfrute de los niños.
Del acto participaron el intendente Pablo Garate, el jefe de Gabinete Julio Federico, el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos Martín Rodríguez Blanco, funcionarios del Ejecutivo, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, representantes de los jardines de infantes N°908 y N°915, y de las escuelas primarias N°2 y N°24, junto a vecinos y familias del barrio.