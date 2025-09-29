Chaves Municipio concretó una nueva entrega de bicicletas en el marco del programa provincial “Pedaleá la Provincia”, que promueve la movilidad sustentable y el acceso a un medio de transporte saludable para las juventudes bonaerenses.

En esta oportunidad, se distribuyeron 45 bicicletas destinadas a estudiantes de cuarto año del CEPT N°19 de Juan E. Barra, la Extensión 2010 de la misma localidad y la E.S. N°1 de De la Garma.

Se entregaron 45 bicicletas a estudiantes del distrito de Gonzales Chaves

El acto se realizó en el Centro Cultural de De la Garma y contó con la participación de la intendente Lucía Gómez, la directora de Ambiente Micaela Vellini y autoridades del gobierno local.

El programa busca facilitar el traslado cotidiano de los y las estudiantes hacia sus instituciones educativas, al mismo tiempo que impulsa su participación en proyectos colectivos de aprendizaje, investigación y producción de conocimiento vinculados a las problemáticas ambientales.

Al respecto, Vellini destacó:

“Estoy muy contenta de que se haya trabajado mancomunadamente con Jefatura Distrital y con el Ministerio de Ambiente. Es un orgullo para el distrito contar con su apoyo en la entrega de bicicletas y poder acompañar con políticas tangibles lo que se enseña en las escuelas, aplicando de manera transversal la Ley de Educación Ambiental Integral que tan bien trabajan nuestras instituciones”.

Cabe recordar que en 2024 se entregaron 36 bicicletas a estudiantes del distrito en el marco del mismo programa. En las próximas semanas se realizará una nueva entrega destinada a alumnos y alumnas de cuarto año de las escuelas secundarias de Gonzales Chaves.