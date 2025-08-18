Se disputará en Tres Arroyos el torneo Federal de clubes de Hockey sobre Patines

El club Huracán de Tres Arroyos anunció en conferencia de prensa que el próximo 4,5 y 6 de septiembre se disputará en nuestra ciudad el torneo Federal de clubes de Hockey sobre Patines que se desarrollará en el Gigante.

De la conferencia participaron Josefina De la Cal, Guillermo Cirone, Pedro Dalla Zanna y Andrés Bracco.

Entre los participantes estarán representadas las provincias de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Rioja, Neuquén y Río Negro.

Para la ocasión se esperan que lleguen a la ciudad entre 100 y 110 jugadores.

El torneo Federal se disputará en dos categorías: Intermedia (hasta 40 años) y + 40.

Pedro Dalla Zanna expresó al respecto que: “Este torneo Federal es la primera vez que se hace. Todos los años se hacía el Campeonato Argentino o Liga Nacional que son los primeros clasificados del país y en muchos casos, en muchas provincias no llegaban a esos puestos.

Ahora la idea fue agrupar a todas las provincias en un mismo lugar para hacer este torneo”.

“Huracán va a representar a la provincia de Buenos Aires nucleando a chicos de Miramar, Tres Arroyos y Bahía Blanca. El segundo equipo que representará a la provincia de Buenos Aires será de Mar del Plata con chicos de Mar Chiquita y San Clemente”.

Por su parte Andres Bracco expresó: "Posiblemente se cobre una pequeña entrada para que pueda venir la gente a ver y nos ayude a solventar algunos gastos. Por ahora la mayor parte de los gastos lo está absorbiendo la subcomisión de hockey sobre patines con la colaboración de algunas empresas".