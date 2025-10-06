Vía Tres Arroyos / Literatura

Se desarrolla la 32ª feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento de Tres Arroyos

Cronograma de actividades.

Redacción Vía Tres Arroyos

5 de octubre de 2025,

La escritora Canela (Foto: Editorial Comunicarte)

Este domingo inicia la Feria del Libro de la Biblioteca Pública Sarmiento en su edición Nº 32 y a continuación te presentamos el cronograma de actividades.

Domingo 5: Inauguración 19 horas - Tute, humorista gráfico, presentará “Ensayo para mí muerte“.

Lunes 6: Mariela Dassis, investigadora del CONICET, disertará “Cuando los animales hablan con satélites, ciencia y conservación en acción“.

Martes 7 y miércoles 8: Canela, Gigliola Zecchin, periodista cultural y escritora nos hablará de su libro “La niña que no vió los besos” (día 7) y brindará un taller de escritura “Recuerdos de mi infancia“. (día 8)

Jueves 9: Autores locales compartirán sus obras y experiencias

Viernes 10: Carlos Vertanessian, coleccionista e historiador, hablará sobre “Argentina y la fotografía “

Sábado 11: Gabriel Seisdedos, presidente del PEN internacional entregará los premios del Concurso Cuento Breve, organizado en conjunto con “La voz del Pueblo “ y la Biblioteca Sarmiento

Domingo 12: Diana Arias, escritora tresarroyense, compartirá su experiencia y últimas obras escritas

Y cómo siempre Exposición y venta de las mejores Editoriales, con descuentos increíbles.

