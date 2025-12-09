Durante la tarde del lunes, payasos junto a artistas invitados, llenaron de alegría y color la jornada con espectáculos y propuestas lúdicas destinadas especialmente a los más chicos de la ciudad.

La actividad, que ya lleva diez años realizándose, contó con la presencia del intendente municipal, el acompañamiento de la Dirección de Cultura, la Dirección de Comercio, Industria y Emprendedurismo, la participación de funcionarios y comerciantes locales que colaboraron.

Se celebró el Día Internacional del Payaso en Tres Arroyos

Como cada año, la propuesta reunió a payasos, magos y malabaristas que brindaron su arte para generar un ambiente festivo y comunitario. También hubo juegos para toda la familia y el tradicional sorteo, siempre muy esperado.

Para el cierre, los chicos y chicas vivieron un momento especialmente emotivo: recibieron a Papá Noel, lo saludaron y lo acompañaron hasta el árbol de Navidad para encenderlo juntos, dando inicio al espíritu navideño que ya empieza a sentirse.

