SanaMente, un camino al bienestar con Paola González

El Agrimony en la terapia floral y su efectividad para quellos que reprimen sus verdaderos sentimientos.

3 de enero de 2026,

Paola González, nuestra especialista en Mindulness nos enseña los beneficios de la Flor de Bach, Agrimony.

La Flor de Bach Agrimony (Agrimonia) es para personas que ocultan sus preocupaciones y angustia tras una máscara de alegría y humor, evitando conflictos a toda costa, incluso reprimiendo sus verdaderos sentimientos.Ayuda a desarrollar la honestidad emocional, permitiendo expresar las emociones reales y enfrentar los problemas con más sinceridad, promoviendo la paz interior y reduciendo la tendencia a adicciones como el alcohol para escapar de su dolor.

