SanaMente, un camino al bienestar con Paola González

Vía Tres Arroyos te presenta una nueva entrega de SanaMente, un camino al bienestar, la sección a cargo de nuestra experta en Mindfulness, Paola González.

En esta ocasión Paola se refiere a la comunicación asertiva.

Cuando alguien atraviesa un momento difícil, solemos recurrir a frases hechas: ‘Sé fuerte’, ‘Todo pasa’, ‘No llores más’.

Lo hacemos con buena intención, pero… ¿realmente ayudan?

Muchas veces, en lugar de acompañar, generan distancia.

La comunicación asertiva no se trata de decir algo positivo a cualquier precio, sino de escuchar, validar y hablar desde el respeto.

Un ‘te entiendo’, ‘estoy acá para vos’, ‘¿qué necesitas?’ puede ser mucho más sanador que un consejo vacío.

Animar no es minimizar el dolor, es acompañarlo.

La próxima vez que quieras ayudar, probá con presencia y palabras que abracen.