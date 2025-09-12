San Francisco de Bellocq se prepara para su gran fiesta popular con bono contribución

San Francisco de Bellocq vivirá este fin de semana su fiesta anual, organizada por la Sociedad de Fomento junto al municipio, instituciones locales y vecinos. Las actividades comenzarán el sábado a las 9 de la mañana con jornadas formativas y continuarán con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.

Karina Sierra, integrante de la organización, destacó el trabajo colectivo:

“Muchas voluntades se han asociado para esta fiesta, no solo desde el municipio, sino también desde las instituciones de nuestro pueblo y de particulares. Creo que la suma de lo positivo es más positivo todavía”, señaló.

Todas las actividades serán gratuitas. Habrá capacitaciones, recorridos turísticos, astroturismo, espectáculos musicales, misa, procesión y el clásico guiso de lentejas en la peña folclórica del sábado por la noche.

Bono contribución con importante premio

Para solventar los gastos de la fiesta, se lanzó un bono contribución de $10.000 con un premio mayor de $1.200.000.

“Se sortea durante la fiesta, pero no es necesario estar presente. Tenemos todos los datos registrados y llamamos por teléfono al ganador. Es un sorteo transparente y concreto”, aseguró Sierra.

El bono puede adquirirse comunicándose al 46-45-34.

“La idea es que la gente ponga su granito de arena para disfrutar de algo que es gratis para todos”, agregó la organizadora, quien recordó que quedan pocos números disponibles debido a la alta demanda.

El programa incluye el sábado a las 19.30 horas una experiencia de astroturismo, a las 21.00 la peña folclórica con guiso de lentejas y, el domingo, la misa, procesión y espectáculos artísticos. La jornada culminará con el tradicional partido de fútbol a las 18.00 horas.

“Estamos muy contentos. La idea es que todos puedan participar y disfrutar de una fiesta que es del pueblo y para el pueblo”, concluyó Karina Sierra.

Cronograma de actividades

