Salón Rodrigo: Ganadores y menciones especiales

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa que el jurado de integrado por Ema Pérez, Eduardo Martin y Gustavo Sabatini selecciónó los ganadores del Salón de pintura y dibujo Profesor Rodrigo.

Los seleccionados fueron:

CATEGORÍA PINTURA

PRIMER PREMIO

* Pozo Schwindt , Marcos (Córdoba) con la obra “SIETE LOCOS”

SEGUNDO PREMIO

* Mendigueren, Marcela (Mar del Plata) con la obra “Horizontes infinitos”

MENCIONES ESPECIALES

*Villalba, Daniel (Mar del Plata) con su obra “A la obra”

*Camozzi, Federico (Azul) con su obra “Justicia social”

CATEGORÍA DIBUJO

PRIMER PREMIO

* Hernandorena, Nicolás (Tandil) con su obra “RECREO”

SEGUNDO PREMIO

* Cañellas, Hernán (Burzaco, pcia Bs. As) con su obra “Retrato de Clari, recordando”

MENCIONES ESPECIALES

*Pérez Camacho, Antonella, (Córdoba) con su obra “Los milones de Adriana”.

*Ambroj, Marina (CABA) con su obra “Pre Post”

*Rebollo, Lucas (CABA) con su obra “Registro vegetal”

*Serqueira, Sebastián (Necochea) con su obra “El espacio en que no estás”

* Fernández Bonet, Mariana V. (CABA) con su obra “Onírico”

MEJOR OBRA TRESARROYENSE

*Fernández, Melina (Ts. As) con su obra “Solcito de la mañana”

MENCIÓN ESPECIAL

*Urquiaga, Juan (Ts. As) con su obra “Un mal viaje”

La Dirección de Cultura, Educación y DD.HH y el Museo Municipal José A. Mulazzi felicita a todos los artistas ganadores y menciones especiales, y agradece a todos los que participaron de este prestigioso salón.

Cabe recordar que, el viernes 12 de diciembre a las 20 horas en la Sala Mayor se llevará a cabo la Entrega de premios y se inaugurará el lienzo intervenido por los alumnos de 5° y 6° año de la EES N° 2 en homenaje al recordado Profesor José Rodrigo.