Vía Tres Arroyos / Arte

Salón Rodrigo: Ganadores y menciones especiales

El jurado estuvo integrado por Ema Pérez, Eduardo Martin y Gustavo Sabatini.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

6 de diciembre de 2025,

Salón Rodrigo: Ganadores y menciones especiales
Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Profesor José Rodrigo” (imagen de archivo)

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa que el jurado de integrado por Ema Pérez, Eduardo Martin y Gustavo Sabatini selecciónó los ganadores del Salón de pintura y dibujo Profesor Rodrigo.

Los seleccionados fueron:

CATEGORÍA PINTURA

PRIMER PREMIO

* Pozo Schwindt , Marcos (Córdoba) con la obra “SIETE LOCOS”

SEGUNDO PREMIO

* Mendigueren, Marcela (Mar del Plata) con la obra “Horizontes infinitos”

MENCIONES ESPECIALES

*Villalba, Daniel (Mar del Plata) con su obra “A la obra”

*Camozzi, Federico (Azul) con su obra “Justicia social”

CATEGORÍA DIBUJO

PRIMER PREMIO

* Hernandorena, Nicolás (Tandil) con su obra “RECREO”

SEGUNDO PREMIO

* Cañellas, Hernán (Burzaco, pcia Bs. As) con su obra “Retrato de Clari, recordando”

MENCIONES ESPECIALES

*Pérez Camacho, Antonella, (Córdoba) con su obra “Los milones de Adriana”.

*Ambroj, Marina (CABA) con su obra “Pre Post”

*Rebollo, Lucas (CABA) con su obra “Registro vegetal”

*Serqueira, Sebastián (Necochea) con su obra “El espacio en que no estás”

* Fernández Bonet, Mariana V. (CABA) con su obra “Onírico”

MEJOR OBRA TRESARROYENSE

*Fernández, Melina (Ts. As) con su obra “Solcito de la mañana”

MENCIÓN ESPECIAL

*Urquiaga, Juan (Ts. As) con su obra “Un mal viaje”

La Dirección de Cultura, Educación y DD.HH y el Museo Municipal José A. Mulazzi felicita a todos los artistas ganadores y menciones especiales, y agradece a todos los que participaron de este prestigioso salón.

Cabe recordar que, el viernes 12 de diciembre a las 20 horas en la Sala Mayor se llevará a cabo la Entrega de premios y se inaugurará el lienzo intervenido por los alumnos de 5° y 6° año de la EES N° 2 en homenaje al recordado Profesor José Rodrigo.

Temas Relacionados

MÁS DE Arte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS