Roxana Calvo: “Queremos recuperar el vecinalismo original, sin estar impregnados ideológicamente de otras fuerzas”

De cara a las PASO de agosto que definirán los candidatos a intendente de Tres Arroyos en las elecciones 2023, Vía Tres Arroyos dialogó con Roxana Calvo, precandidata a concejal en primer lugar en la lista del Movimiento Vecinal Renovación que encabeza Werner Nickel.

Roxana Calvo es licenciada y doctora en Letras. Cursó sus estudios universitarios en la ciudad de La Plata.

Desde sus días universitarios trabaja en el ámbito de la política, sitio al que llegó entre la casualidad y las vicisitudes económicas para sostener sus estudios en La Plata.

“Por esas cuestiones de la vida empecé a trabajar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de experiencia - inicia Roxana nuestra charla - Mis padres no podían seguir sosteniendo mi carrera universitaria. Tenía que conseguir trabajo o volverme a mi ciudad”.

“Busque muchísimo, hasta que en un momento me pongo en contacto con un amigo de la familia que era senador del distrito de Patagones, Haroldo Lebed, (senador, intendente del Partido de Patagones, ministro de Asuntos Agrarios) y comencé a trabajar con él”.

Sus capacidades le fueron abriendo la puerta para ir construyendo una carrera cada vez con más responsabilidades. Trabajó con diferentes diputados, donde estuvo a cargo de la conformación de equipos de trabajo y al frente de la gestión y la organización de cada evento o presentación. Fue también asesora.

Nunca militó en ningún partido político pero asegura que “Todos, de alguna manera, militamos desde el lugar que nos toca, con nuestros ideales y nuestros principios”.

La política y las ganas de servir, se convirtieron en un motor y hasta, quizás, en una necesidad en su vida.

Roxana Calvo, precandidata a concejal del Movimiento Vecinal Renovación Foto: Prensa MVR

Roxana Calvo es oriunda de Viedma, Rio Negro. Llegó a Tres Arroyos hace 15 años y se dedicó a la docencia. Actualmente trabaja en el Instituto Nº33 y en el Centro de Formación Docente donde está a cargo de varias cátedras.

Además realizó un postgrado en Orientación Vocacional para ayudar a los jóvenes en los procesos de búsqueda de su vocación.

VTA: Si me permitís el atrevimiento de reflexionar sobre tu persona en voz alta, se puede decir que encontraste tu vocación por la política casi de casualidad, quizás por eso, consciente o inconscientemente, hoy ayudas a los jóvenes a encontrar la tuya.

“La vocación es una construcción que no depende solo de un deseo a los 17 años, sino que la vamos deconstruyendo todo el tiempo a través de diferentes experiencias que hay que aprender a entender y capitalizar. La cultura social, ya sea por mandato familiar u otra circunstancia, nos dice que si estudiamos medicina tenemos que recibirnos de médicos. En este mundo tan “liquido” como lo llaman algunos teóricos, donde todo se va modificando y permeando, es necesario tener una mirada mucho más flexible”.

Roxana considera a la educación como un servicio, y servir es parte de su vocación, pero desde su llegada a Tres Arroyos, siempre sintió que le faltaba algo más.

“Me gusta la docencia y siento que al educar estoy brindando un servicio, pero el día que me llamo Werner hubo algo que se conectó dentro de mí; algo que tiene que ver con ese entusiasmo por generar cosas, por mejorar la calidad de vida de las personas, por escuchar las necesidades de la gente y entender que, en el rol que a cada uno le toca, puede contribuir a esa mejora”.

“En la primera conversación que tuve con Werner le dije que no quería estar en la lista, que quería acompañarlo, gestionar desde otro lugar, que Werner decidiera en qué lugar podía resultar más útil para él, para el partido y para las necesidades de Tres Arroyos”.

VTA: Y vos, ¿En qué áreas te sentís más útil?

“Me siento capacitada para ejercer cargos tanto en la educación como en la cultura y también en la gestión. No suelo amedrentarme ante los obstáculos ni las dificultades. Soy curiosa, aprendo y me gusta aprender lo que no entiendo o no sé”.

Roxana Calvo, precandidata a concejal del Movimiento Vecinal Renovación Foto: Prensa MVR

VTA: Hace un rato hablabas de escuchar y entender a la gente ¿Qué te piden los vecinos en las distintas recorridas?

“La gente tiene una enorme necesidad de mejorar su calidad de vida, de su vida diaria. Eso abarca desde que le saquen del barrio un basural clandestino, hasta contar con servicios básicos; la agilidad para realizar un trámite o que su hijo pueda llegar a la escuela sin ningún problema en un día de lluvia”.

“Desde nuestro espacio creemos y estamos convencidos que el vecinalismo tiene que volver a estar cerca de los vecinos. Tenemos que hacer hincapié en eso, sostener lo macro pero atender lo micro. No podemos dudar que hoy en día Tres Arroyos es referente en un montón de cosas, pero es el momento de centrarse en otras cuestiones”.

“En cada visita, los vecinos nos preguntan, nos explican y nos plantean dificultades y problemáticas muy argumentadas y justificadas. La gente no se queja por quejarse”.

“Nosotros no tenemos ni chapas ni colchones para darles. Lo que les ofrecemos son nuestras propuestas y que ellos nos cuenten de qué manera los podemos ayudar, qué podemos hacer por ellos”.

“Después de cada reunión yo me llevo los números de teléfonos de los vecinos, me llevo las inquietudes, les dejo mi teléfono y el de los referentes de la lista en cada área”.

Roxana Calvo, precandidata a concejal del Movimiento Vecinal Renovación Foto: Prensa MVR

VTA: Si hay internas dentro del vecinalismo significa que en algunas cuestiones no hay punto de encuentro. ¿Por qué la gente debería votar al Movimiento Vecinal Renovación?

“Fundamentalmente porque nuestra propuesta es recuperar el vecinalismo original. Un partido político de los vecinos y para los vecinos del partido de Tres Arroyos, sin compromiso con otras fuerzas a nivel nacional o provincial. Por supuesto que estableciendo canales de dialogo con las fuerzas que sean necesarias pero sin estar impregnados o comprometidos ideológicamente que es lo que está sucediendo con el Vecinalismo actual y con la otra lista”.

“Nuestra propuesta está basada en el área de salud, en toda una reingeniería porque encontramos en todas las localidades y en la ciudad cabecera esta problemática del área de salud, sobre la cual ya presentamos nuestras propuestas” (VER PROPUESTAS HACIENDO CLIC ACÁ)

“La modernización de la gestión en términos de tecnología es fundamental, no solo en cuestiones que tengan que ver con el tránsito sino también con una ventanilla de atención única, para que los reclamos no queden en la nada y haya un seguimiento online de cada uno”.

“Hay que hacer especial énfasis en la educación, es otro de nuestros pilares fundamentales. Tenemos el equipo para hacerlo, para transformar Tres Arroyos y recuperar el Movimiento Vecinal.”