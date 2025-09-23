Vía Tres Arroyos / Rotary Club

Rotary Tres Arroyos Libertad organiza el 2º Encuentro Zonal de Familia Rotaria y Jóvenes de Intercambio

Se compartirá un almuerzo con un valor en la tarjeta de $10.000 y se requiere confirmar asistencia.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

23 de septiembre de 2025,

Rotary Tres Arroyos Libertad

El Rotary Club Tres Arroyos Libertad invita a participar del Segundo Encuentro Zonal de Familia Rotaria y Jóvenes de Intercambio, que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, ubicada en Ruta Nacional Nº 3, kilómetro 489.

La jornada comenzará a las 10:30 horas y estará destinada a compartir un día de integración, camaradería y actividades junto a familias rotarias y estudiantes del programa de intercambio internacional.

El valor del almuerzo será de $10.000 por persona. Además, se solicita a los asistentes llevar algo para compartir con el mate y bebida para el almuerzo.

Para una mejor organización, se requiere confirmar asistencia antes del 1 de octubre comunicándose con:

  • Paula: 11 5715 1329
  • María: 2983 52 7030

“Será una oportunidad para fortalecer los lazos de amistad, compartir experiencias y disfrutar de un gran día en familia rotaria”, destacaron desde la organización.

