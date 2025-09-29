Vía Tres Arroyos / Inseguridad

Robo en un domicilio: recuperan una moto y detienen a un joven de 18 años junto a un menor

Tres jóvenes ingresaron de madrugada a un domicilio en Tres Arroyos y sustrajeron una bicicleta y una motocicleta. Dos de ellos fueron interceptados poco después, mientras que el tercero logró escapar con el rodado menor.

29 de septiembre de 2025

En la madrugada del lunes, alrededor de las 3:15, un vecino de 73 años denunció que desconocidos habían forzado la puerta de su garaje, ubicado en calle Vélez Sarsfield al 1100, y se llevaron una bicicleta rodado 29 montain bike, marca Zion color roja y negra y un motovehículo marca Zanella color azul.

A partir del aviso, se realizó un operativo de búsqueda que permitió localizar a dos de los implicados cuando escapaban a bordo de la moto sustraída. Se trataba de un joven de 18 años identificado como Goycoa Jonas de 18 años y un menor de 16, quienes fueron detenidos en la intersección de avenida Libertad y Aníbal Ponce. La motocicleta fue recuperada en el lugar.

Sin embargo, el tercer participante del hecho, también menor de edad, logró huir con la bicicleta y por el momento no fue localizado.

El mayor permanece detenido a disposición de la justicia, mientras que el adolescente aprehendido fue entregado a sus padres.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el joven restante y recuperar el rodado faltante.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por el delito de Robo Agravado por ser cometido en poblado,en banda y por la participación de menores, con intervención de la UFIJ Nro,.4 del FRPJ, a cargo de la Dra. Vizzolini, y copia UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local, a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.

