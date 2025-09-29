En la madrugada del lunes, alrededor de las 3:15, un vecino de 73 años denunció que desconocidos habían forzado la puerta de su garaje, ubicado en calle Vélez Sarsfield al 1100, y se llevaron una bicicleta rodado 29 montain bike, marca Zion color roja y negra y un motovehículo marca Zanella color azul.

A partir del aviso, se realizó un operativo de búsqueda que permitió localizar a dos de los implicados cuando escapaban a bordo de la moto sustraída. Se trataba de un joven de 18 años identificado como Goycoa Jonas de 18 años y un menor de 16, quienes fueron detenidos en la intersección de avenida Libertad y Aníbal Ponce. La motocicleta fue recuperada en el lugar.

Robo en un domicilio: recuperan una moto y detienen a un joven de 18 años junto a un menor

Sin embargo, el tercer participante del hecho, también menor de edad, logró huir con la bicicleta y por el momento no fue localizado.

El mayor permanece detenido a disposición de la justicia, mientras que el adolescente aprehendido fue entregado a sus padres.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el joven restante y recuperar el rodado faltante.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por el delito de Robo Agravado por ser cometido en poblado,en banda y por la participación de menores, con intervención de la UFIJ Nro,.4 del FRPJ, a cargo de la Dra. Vizzolini, y copia UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local, a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.