Ricardo Alfonsín: “Estamos viviendo momentos difíciles para la democracia, la república y el federalismo”

En su paso por Tres Arroyos, Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, estuvo acompañado por Silvia Sarabia, dirigente de Libres del Sur.

Ambos forman parte del Frente Amplio por la Democracia, un nuevo espacio político que recorre la provincia de Buenos Aires con el objetivo de consolidar una alternativa frente al actual contexto político nacional.

En su recorrida visitaron los estudios de Radio 3 Continental donde contaron parte de esta nueva propuesta que se suma a la oferta electoral de la provincia de Buenos Aires.

Durante su visita, Alfonsín y Sarabia se reunieron con el intendente Pablo Garate. “Lo fuimos a saludar como hacemos siempre que llegamos a una ciudad. Fue una reunión muy amable, le contamos lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho, me pareció una muy buena persona, y eso es importante en política”, dijo Alfonsín al inicio del encuentro con el programa “Mañana Urbana” de Radio 3 Continental.

La ruptura con la UCR

Consultado sobre su alejamiento de la Unión Cívica Radical, Alfonsín confesó que fue una decisión dolorosa pero inevitable: “Me costó mucho. No tuve más remedio. Mis ex correligionarios saben que el partido, desde 2015, dejó de representar lo que históricamente representó. Nunca nos quisieron dar un debate ni escucharnos. Nos decían que éramos anacrónicos, que no entendíamos los cambios. Pero la historia nos terminó dando la razón.”

Criticó con dureza la alianza de su ex partido con sectores de derecha: “Yo respeto a la derecha democrática y republicana, pero también respeto mis ideas. Si el partido empieza a defender ideas que nada tenían que ver con la Unión Cívica Radical, entonces no queda más remedio que dar un paso al costado.”

“El daño que se está haciendo es irreparable”

Silvia Sarabia fue contundente al hablar sobre el presente político y social del país: “Estamos viendo complicidades en el Congreso de la Nación con decisiones del gobierno de Milei que nos están haciendo mucho daño. Votaron en contra de una recomposición mínima a los jubilados, del financiamiento a las universidades, y no rechazaron el DNU, mirando para el costado”.

“Muchos sectores han acompañado esas medidas de Milei que nosotros creemos que están haciendo mucho daño y ese daño es irreparable: un jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar una medicación, se muere. Los chicos que hoy ven deteriorada la atención en el Garrahan, donde muchos de los residentes se están yendo, los profesionales pasan a otros servicios sin tener ninguna respuesta o los enfermos de cáncer que no tienen acceso a la medicación”.

Sarabia también advirtió sobre el impacto económico de las políticas de apertura indiscriminada: “La liberalización de importaciones está destruyendo a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros creemos que hay que proteger el trabajo genuino y a la industria nacional, para eso, hace falta un modelo de país en donde diferentes espacios políticos se pongan de acuerdo. Hoy se celebra comprar barato afuera mientras se funde la industria nacional. Esa no es la salida.”

Ambos referentes coincidieron en que la respuesta debe ser colectiva: “El Frente Amplio por la Democracia está conformado por radicales, socialistas, peronistas y partidos como Forja y Libres del Sur. Dejamos de lado nuestras diferencias para poner por delante nuestras coincidencias”, explicó Sarabia.

“Tenemos que reaccionar como sociedad”

Ricardo Alfonsín se mostró profundamente preocupado por el rumbo institucional del país: “Los argentinos hicimos grandes sacrificios para recuperar la democracia. Estamos viviendo momentos difíciles para la democracia, para la república y para el federalismo. Cualquiera sea la idea que uno defienda, estas tres cosas deben ser respetadas.”

Fue tajante al calificar la actitud del presidente: “Desde 1983 no hubo un gobierno menos democrático, más autoritario y menos federal que el actual. Un presidente que trata a sus opositores de ‘ratas’, ‘gusanos’, ‘parásitos’ y ‘excrementos humanos’ no tiene convicciones democráticas arraigadas.”

“¿Creen que así vamos a resolver los problemas? ¿Creen que así van a venir inversiones? Con la suspensión de las obras públicas, por ejemplo”.

A lo que Silvia Sarabia agregó: “Lucía, la hija de Ricardo es quien maneja y nos trajo por la ruta 3 y yo le decía que era una genia por manejar en esta ruta. Hay tramos que son intransitables, y no es de ahora, por eso, uno no debe decir que no hay que hacer obra pública y no hay que mantener las rutas”.

En el mismo tono, Alfonsín cuestionó el recorte de fondos a las provincias: “Desde que asumió, Milei retuvo a los bonaerenses 11 billones de pesos. Es dinero que debería haberse destinado a obras, servicios, salud, educación. Lo que nos llama la atención no es que el gobierno de Milei haya retenido esos fondos, sino que el resto de los partidos políticos no lo cuestionen ni digan nada.”

¿Tercera vía?

Frente a la consulta sobre si el Frente Amplio por la Democracia se presenta como una tercera opción, Sarabia respondió: “No creemos en eso de primera, segunda o tercera vía. Estamos ante una situación que puede tornarse irreversible. Ojalá se conforme un frente aún más amplio que el nuestro, para frenar este proyecto de Milei que nosotros consideramos que tanto daño le está haciendo a la Argentina, a nuestro presente y futuro”.

“Si queremos salir de la pobreza, hay que crear trabajo genuino y nosotros tenemos experiencia en hacerlo, no somos un país en el que toda ha sido siempre desigual, hemos tenido períodos donde se han generado fuentes de trabajo y se agregó valor a nuestra industria”.

Finalmente, Alfonsín apeló a la conciencia ciudadana: “La democracia, el federalismo y la república no requieren inversiones: requieren respeto. Respeto por la ley, por el otro, por las instituciones. Si nos gusta que nos maltraten, sigamos votando a esos. Si no, es tiempo de ponerles un límite.”