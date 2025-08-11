Vía Tres Arroyos / Claromecó

Reunión en Claromecó con el sector turístico y entrega del sello “Servicio Registrado”

Será este martes 12 de agosto.

11 de agosto de 2025,

El día martes 12 de agosto, se llevará adelante una reunión en Claromecó, entre el sector turístico y el ejecutivo municipal, representado por el Intendente, Pablo Garate; el Director del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe; el Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, Mauro Daddario, y la Directora de Turismo, Carolina Goicoechea.

La cita será a las 14 horas, en el Espacio de Arte Qelaromecó (QEA), y es abierta a la participación de todos los prestadores de servicios de alojamiento, alimentación y afines al turismo.

El motivo de la reunión es generar un espacio de encuentro, para compartir los avances y adecuaciones en el Programa de Beneficios al Sector Turístico 3A y continuar construyendo las condiciones para el desarrollo y fortalecimiento del sector.

Además, en el marco de la reunión, se hará entrega del sello distintivo de “Servicio Registrado”, a aquellos establecimientos que cumplan con los requisitos.

La reunión es abierta a todos los interesados, y quienes tengan alguna consulta previa deberán comunicarse con la Oficina de Informes de Claromecó.

