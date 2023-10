Resumen semanal de noticias de Vía Tres Arroyos

Este es el resumen de noticias de Vía Tres Arroyos con las noticias más importantes de la semana

- Inauguración del nuevo Nodo Primario para depósito de bidones vacíos de agroquímicos de Orense. El nodo funciona en la estructura del viejo matadero rural.

- Condenan a 23 años de prisión a Sebastián Calvo por el homicidio de Natalí Rodríguez en Oriente. Luego de ser condenado en un juicio por jurado popular.

- Se abre la votación para elegir un nuevo “destacado” para el Paseo del Deporte. Del Paseo del Deporte ya forman parte Pedro Leopoldo Carrera, Roberto Carrín y Juan Manuel Locatelli.

- Quedó inaugurado el nuevo ente vial de Tres Arroyos. Este proyecto representa un logro significativo para la zona rural del distrito.

- Campaña de detección de riesgo cardiovascular. Dirigida a personas mayores de 18 años, que no padezcan enfermedad cardiovascular conocida y que no estén bajo tratamiento.

- Tres Arroyos estará presente en la Feria Internacional de Turismo. La Dirección de Turismo irá acompañada por las empresas locales Treláctea, Capriata y Garbo.

- San Mayol festeja su aniversario. Habrá diversas actividades este domingo en el Museo de la localidad.