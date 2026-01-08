Este jueves, alrededor de las 13:30 horas, personal policial del G.T.O, perteneciente a la Comisaría Primera de Tres Arroyos logró recuperar herramientas sustraídas de la caja de una camioneta estacionada sobre calle Sebastián Costa y Mitre cuyo propietario se encontraba trabajando en la zona al momento del hecho.

El robo había ocurrido en la tarde del miércoles a las 17 horas, cuando el damnificado se encontraba trabajando en la zona.

Recuperan herramientas robadas de una camioneta

Ante un rápido accionar del G.T.O y un relevamiento de cámaras se logró identificar al imputado, manteniéndose comunicación telefónica con el damnificado quien proporcionó detalles de las herramientas sustraídas (ya que NO había realizado denuncia, y se encontraba trabajando en la zona, por lo que se inició la investigación de oficio por parte de personal de esta Comisaria), logrando de esta manera, secuestrar la caja de herramientas y notificar de la formación de causa por el delito de Hurto, al autor del presente hecho, un hombre de 27 años.

Se instruyen actuaciones por el delito de Hurto de tramite ante la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Facundo Lemble.