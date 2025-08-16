Recuperan bicicleta robada

Este viernes por la noche, alrededor de las 22:15 horas, se recibió una alerta por el robo de una bicicleta ocurrido en inmediaciones de Matheu y Avenida del Trabajador.

De manera inmediata, la Patrulla Urbana y las distintas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo coordinado que permitió recuperar en tan solo diez minutos la bicicleta sustraída.

El rápido accionar y la articulación entre móviles en la búsqueda fueron claves para dar con los responsables.

Durante el procedimiento, se logró detener a una mujer involucrada en el hecho, mientras que su acompañante masculino se dio a la fuga y continúa siendo buscado.