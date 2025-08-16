Vía Tres Arroyos / Inseguridad

Recuperan bicicleta robada

Patrulla Urbana y las fuerzas de seguridad lograron recuperar el rodado diez minutos después de ocurrido el robo. Hay una mujer detenida y un complice masculino prófugo.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

16 de agosto de 2025,

Recuperan bicicleta robada
Recuperan bicicleta robada

Este viernes por la noche, alrededor de las 22:15 horas, se recibió una alerta por el robo de una bicicleta ocurrido en inmediaciones de Matheu y Avenida del Trabajador.

De manera inmediata, la Patrulla Urbana y las distintas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo coordinado que permitió recuperar en tan solo diez minutos la bicicleta sustraída.

El rápido accionar y la articulación entre móviles en la búsqueda fueron claves para dar con los responsables.

Durante el procedimiento, se logró detener a una mujer involucrada en el hecho, mientras que su acompañante masculino se dio a la fuga y continúa siendo buscado.

Recuperan bicicleta robada
Recuperan bicicleta robada

Temas Relacionados

MÁS DE Inseguridad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS