Récord histórico de inscriptos para el concurso del Club Quilmes en Reta: casi mil cañas confirmadas

El concurso “6 Horas a la Corvina de Mayor Peso”, que organiza el Club Quilmes y se disputará este domingo 25 de enero en el Balneario Reta, alcanzó un número histórico de inscripciones anticipadas. Según confirmó Gastón Iudice, tesorero de la institución y responsable de la fiscalización junto al equipo de Marea Roja, se vendieron 957 inscripciones en la etapa anticipada, una cifra inédita para el certamen.

“El lunes 19 de enero cerramos el pago anticipado y la verdad que estamos muy contentos. Es un récord para esta modalidad y genera expectativas muy altas para el día del concurso”, señaló Iudice, quien desde hace varias ediciones cumple un rol clave en la organización y control del evento.

Iudice es además uno de los referentes del sistema de fiscalización que el Club Quilmes lleva adelante en conjunto con Marea Roja, un equipo reconocido en concursos de pesca de gran escala por su experiencia en control, pesaje y transparencia de resultados, un aspecto central en competencias de este nivel.

En cuanto a las condiciones climáticas, el panorama es alentador. Los pronósticos indican viento norte para viernes, sábado y domingo, un factor favorable tanto para la pesca como para el desarrollo general del evento. “Están dadas todas las condiciones para que sea una verdadera fiesta de los pescadores”, afirmó el tesorero.

El concurso de Reta es uno de los más convocantes del calendario regional, no solo por la competencia en sí, sino también por el movimiento turístico y comercial que genera en la localidad. Desde la organización esperan una masiva presencia de pescadores de distintos puntos de la provincia y el país.

Iudice agregó, “ésta será la edición número 27 y marcará un hito: “Pudimos llegar a un premio que veníamos soñando desde hace tiempo: una camioneta Toyota Hilux 4x4, modelo 2026, para el ganador del concurso”, señaló.

Club Quilmes

Además, el certamen repartirá más de 160 millones de pesos en premios, posicionándolo como uno de los concursos de pesca más atractivos y convocantes del calendario nacional. En cuanto a los valores de inscripción, Iudice precisó que la general tiene un costo de 160.000 pesos, mientras que los socios abonan 150.000 pesos, con múltiples opciones de pago: efectivo, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y débito y transferencias bancarias.

Respecto a la convocatoria, recordó que el récord histórico del concurso es de 1.346 cañas, y que el año pasado se superaron ampliamente las expectativas de participación. “Esperamos este año poder batir el récord del circuito. El concurso está muy lindo y genera mucho entusiasmo”, afirmó.

“Los esperamos a todos este 25 de enero en el Balneario Reta”, concluyó Iudice, en la antesala de una edición que ya quedó marcada por cifras récord antes de que suene la largada.