Reclamos por asfalto y obras inconclusas en el barrio Chacra de López

El barrio Chacra de López continúa a la espera de respuestas concretas por parte del Municipio en relación a obras inconclusas. Así lo manifestó Héctor Cabrera, presidente de la Junta Vecinal, quien señaló demoras en el plan de asfaltado y la falta de definiciones para finalizar la sede barrial, un espacio clave para el desarrollo comunitario.

Asfalto: vecinos con pagos realizados

Uno de los principales reclamos está vinculado al pavimento. Cabrera explicó que, si bien se realizaron obras hace más de un año, desde entonces no hubo nuevos avances.

La Municipalidad tiene vigente un Plan de Pago, los frentistas que tienen abonado más del 70% de la obra, tienen prioridad a la hora de recibir el asfalto.

“Hace más de un año que no pasan por el barrio. Estamos esperando que continúen con el último pavimento que se hizo - señaló y agregó - por ejemplo, hay 10 frentistas de calle 12 de octubre del 1300 al 1400; 4 de ellos han terminado de pagar hace bastante, 6 aún no”.

Según indicó, el sistema de priorización por porcentaje de pago genera situaciones injustas para quienes ya cumplieron con el aporte económico.

“Hay vecinos que ya terminaron de pagar hace bastante, pero como otros no lo hicieron, la obra no avanza. Eso limita a quienes sí tienen la intención clara de tener asfalto. Debería buscarse una solución cuando suceden cosas como esa”

La sede barrial, una obra paralizada

Otro punto central es la sede del barrio, cuya construcción permanece inconclusa.

“La última obra se hizo con el vecinalismo - expresó - que fue el alambrado olímpico. La obra está abierta, es un peligro. Se meten chicos, adolescentes. Siempre nos prometieron, tanto este gobierno como el anterior, cerrarla con un portón, pero eso nunca se hizo”.

Cabrera explicó que los vecinos no cuentan con recursos económicos suficientes para finalizarla por cuenta propia.

“No tenemos fondos para comprar materiales y avanzar solos. Todo lo que se hizo fue con esfuerzo del barrio”.

A pesar de ello, destacó que ya cuentan con materiales adquiridos.

“Tenemos todo comprado para hacer el cielorraso, fruto de rifas, lechones y trabajo y el esfuerzo de los vecinos. Es una pena que no se pueda usar, porque no tenemos para comprar las puertas y ventanas y sin eso no podemos avanzar”.

Un espacio clave para los chicos del barrio

La finalización de la sede permitiría desarrollar actividades sociales, educativas y recreativas.

“Con la sede podríamos dar clases, talleres, actividades para los chicos. Incluso hay un proyecto para una cancha de bochas y una de tejo. Eso cambiaría mucho la dinámica del barrio”.

Además, Cabrera planteó la necesidad de generar propuestas organizadas para niños y adolescentes, especialmente durante el verano.

“Vemos a los chicos jugando de noche en la canchita. No es una queja, al contrario: necesitamos actividades para ellos, transporte organizado para que puedan ir a la pileta municipal y disfrutar de los espacios públicos”.

Un barrio trabajador que pide respuestas

Chacra de López tiene entre 16 y 17 años de antigüedad y, según Cabrera, se caracteriza por ser un barrio de trabajadores.

“A la mañana, a las seis o siete, el 80% del barrio sale a trabajar. Los chicos estudian. Eso tiene un valor enorme y no hay que perderlo”.

Finalmente, el dirigente vecinal expresó su deseo de que el 2026 traiga avances concretos.

“Tenemos un barrio lindo. Si le damos una mejor calidad de vida, vamos a estar todos mejor. Ojalá este año se puedan destrabar estas obras”.