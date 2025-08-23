Vía Tres Arroyos / Robo

Quiso llevarse las aberturas de una casa en construcción y fue detenido

El hecho ocurrió en un domicilio en calle Uspallata.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

23 de agosto de 2025,

En la madrugada de este sábado alrededor de las 03:30 horas, personal de la Comisaria Primera de Tres Arroyos, procedió a la aprehensión de Galván Carlos Lautaro de 24 años, por el delito de Robo en grado de tentativa.

El hecho se originó en la primer cuadra de calle Uspallata, cuando el hombre se encontraba sustrayendo aberturas de una casa en construcción, las cuales previo extraerlas de su lugar utilizando la fuerza las estaba apilando.

El personal policial logró abortar la situación y proceder a su aprehensión por el delito de Robo en Grado de Tentativa.

La propietaria de la casa en construcción resulta ser una vecina tresarroyende de 38 años.

