En el día de hoy se reunieron comerciantes, referentes de Comerciantes Unidos, representantes de la Cámara Económica y autoridades de la Municipalidad de Tres Arroyos para avanzar en la presentación del Proyecto de Modernización del Centro Comercial de la ciudad.

Este trabajo es el resultado de un proceso participativo que integra a los distintos sectores vinculados a la actividad económica local, sumado al diálogo directo con los vecinos, quienes aportaron sus miradas y experiencias para enriquecer la propuesta.

Proyecto de Modernización del Centro Comercial de Tres Arroyos

Durante los últimos dos años se llevaron adelante importantes mejoras en el centro, como la incorporación de alumbrado LED, refuerzo en la limpieza y el barrido, medidas de seguridad y el sistema de estacionamiento diferencial. Sin embargo, se consideró fundamental desarrollar una propuesta integral que permita darle un nuevo perfil al centro comercial de Tres Arroyos.

El proyecto de modernización se sustenta en tres ejes principales:

Embellecimiento urbano: puesta en valor del espacio público, arbolado, veredas y equipamiento.

Ordenamiento : diseño de circulación más eficiente, incorporación de espacios de carga y descarga, y estacionamiento organizado.

Accesibilidad: mejoras en la movilidad peatonal, cruces seguros, rampas y mayor integración de todos los sectores de la comunidad.

Este plan busca consolidar al centro de la ciudad como un espacio moderno, atractivo y accesible, potenciando la actividad comercial y fortaleciendo el encuentro social de los tresarroyenses.