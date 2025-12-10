Propuestas de diciembre en el MUBATA

Durante todo el mes de diciembre, el MUBATA los espera para compartir con la comunidad un recorrido lleno de arte, miradas contemporáneas y propuestas que invitan a descubrir nuevas formas de crear y observar.

En la Sala Itinerante continúa la exposición de Juan Urquiaga, una muestra que no solo reúne obra reciente del artista, sino que también incorpora trabajos de amigos y artistas contemporáneos invitados, generando un diálogo visual que enriquece la experiencia y amplía las lecturas posibles de la producción local y regional. Una propuesta colectiva que celebra el encuentro, la colaboración y la potencia del arte compartido.

Paralelamente, se encuentra disponible el espacio fotográfico “El Peso del Corazón”, con curaduría de Abrahám Votroba, donde los visitantes podrán recorrer una selección de fotografías que se encuentran a la venta, junto a bibliografía especializada y libros dedicados a estudios fotográficos, también disponibles para adquirir. Este espacio pone en valor la investigación, la práctica y la difusión de la fotografía contemporánea, impulsadas por el taller que le da nombre.

Además, invitamos a conocer la colección estable del MUBATA, integrada por tres conjuntos patrimoniales de enorme relevancia para la identidad cultural de Tres Arroyos: la Colección Vogelius, la Colección Bienal de Pintura y Escultura de la Fundación Banco Comercial de Tres Arroyos, y la Colección D.Álvarez, donación del director de la Galería de Arte Velázquez. Cada una de estas colecciones ofrece un recorrido por distintas estéticas, épocas y modos de pensar el arte.