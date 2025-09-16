Programa “Modo Clases”: entrega de mobiliario en Jardines de Infantes

Con el objetivo de acompañar y fortalecer el trabajo de la comunidad educativa, se continúa desarrollando el programa Modo Clases, una iniciativa destinada a dotar a las instituciones de distintos recursos, como mobiliario y equipamiento que resultan necesarios para potenciar la tarea del personal docente y no docente, y mejorar la comodidad de los estudiantes.

La implementación de Modo Clases, el programa municipal que se lleva adelante desde la Secretaría de Desarrollo Social, se constituye en una herramienta concreta para que estas instituciones educativas, puedan desplegar su proyecto educativo con mayores recursos.

Programa “Modo Clases”: entrega de mobiliario en Jardines de Infante

En este marco, Martín Garate, Secretario de Desarrollo Social, entregó mobiliario en el Jardín Maternal Frutillitas y en los Jardines de Infantes 908, 912, 914 y 920 donde fue recibido por los directivos de las instituciones mencionadas.

Al respecto Garate indicó: “seguimos asumiendo el compromiso con la educación de calidad y con la igualdad de oportunidades, asegurando que cada institución pueda contar con más elementos para ofrecer un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro y estimulante.

“Nos seguimos ocupando y trabajando por la niñez y la adolescencia, un área de abordaje fundamental de nuestra Secretaría que, en este caso, a través de la provisión de mobiliario y materiales, apunta a fortalecer la labor cotidiana de quienes enseñan, al mismo tiempo que se favorece el bienestar de los estudiantes”.

