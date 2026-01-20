Presunto abuso: no hubo denuncia ni declaración ante la Policía

Un llamado recibido por la Comisaría 1° de nuestra ciudad motivó, en la madrugada de este martes, la intervención policial ante un presunto abuso sexual. El aviso fue realizado desde la vía pública, en la zona de Alsina al 1800, aunque el hecho habría ocurrido en inmediaciones de Rondeau al 1400.

Según información confirmada por fuentes confiables, el llamado fue efectuado por un hermano de la mujer, quien manifestó que ella le habría referido haber sido víctima de un abuso. A partir de esa comunicación, y por disposición de la Fiscalía de Género, se iniciaron actuaciones preliminares y personal policial se constituyó en el lugar.

Sin embargo, la mujer —de aproximadamente 40 años— nunca se entrevistó con personal policial ni realizó denuncia alguna. Tampoco concurrió a la Comisaría de la Mujer. En primera instancia fue trasladada al Hospital Pirovano, pero se retiró por sus propios medios, sin permitir atención médica.

Hasta las últimas horas, la Comisaría de la Mujer no había tomado testimonio, por lo que no existen declaraciones formales ni detalles aportados por la supuesta víctima. La causa continúa limitada al llamado inicial y a las actuaciones de oficio dispuestas por la Fiscalía, sin que hasta el momento se cuente con una denuncia concreta.