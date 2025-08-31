Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos

El lunes 1° de septiembre, a las 11 horas, se presentará oficialmente a la comunidad el Proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos. El acto tendrá lugar en CRESTA y será abierto a toda la comunidad.

La actividad contará con la presencia de miembros de la comunidad educativa y autoridades locales, y será encabezada por Pablo Garate, Intendente Municipal; Alberto Dibbern y Patricio Ferrario, asesores e impulsores del proyecto; y Valeria Guido, coordinadora de CRESTA, quienes presentarán los principales lineamientos de la iniciativa.

Este hecho constituye un hito histórico para Tres Arroyos y la región, ya que busca ampliar las oportunidades de formación superior, fortalecer el desarrollo académico y científico, y generar un impacto positivo en los planos educativo, social y productivo.

Con este paso, se abre una nueva etapa hacia un sueño largamente esperado: contar con una universidad nacional que permita más acceso a la educación, mayor arraigo de los jóvenes y más posibilidades de crecimiento colectivo.