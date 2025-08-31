Vía Tres Arroyos / Universidad Pública

Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos

Será este lunes en Cresta y abierto a toda la comunidad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

31 de agosto de 2025,

Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos
Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos

El lunes 1° de septiembre, a las 11 horas, se presentará oficialmente a la comunidad el Proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos. El acto tendrá lugar en CRESTA y será abierto a toda la comunidad.

La actividad contará con la presencia de miembros de la comunidad educativa y autoridades locales, y será encabezada por Pablo Garate, Intendente Municipal; Alberto Dibbern y Patricio Ferrario, asesores e impulsores del proyecto; y Valeria Guido, coordinadora de CRESTA, quienes presentarán los principales lineamientos de la iniciativa.

Este hecho constituye un hito histórico para Tres Arroyos y la región, ya que busca ampliar las oportunidades de formación superior, fortalecer el desarrollo académico y científico, y generar un impacto positivo en los planos educativo, social y productivo.

Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos
Presentan a la comunidad el Proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos

Con este paso, se abre una nueva etapa hacia un sueño largamente esperado: contar con una universidad nacional que permita más acceso a la educación, mayor arraigo de los jóvenes y más posibilidades de crecimiento colectivo.

Temas Relacionados

MÁS DE Universidad Pública
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS