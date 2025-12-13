Presentación de la Ruta del Olivo en la Finca Rumaroli

El próximo martes 16 de diciembre se llevará a cabo en la Finca Rumaroli, ubicada en la Ruta Nacional Nº 3 km 591, la presentación de La Ruta del Olivo.

La cita es a las 15 horas y contará con la presencia de autoridades provinciales, productores y referentes locales.

Guillermo Rosotti, propietario de la Finca Rumaroli junto a su esposa María Saavedra, dio detalles al respecto:

“La denominada Ruta del Olivo es una iniciativa con fines turísticos que se viene trabajando de manera conjunta entre los productores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Producción y el área de Turismo de la Provincia - especificó.

Guillermo Rosotti y María Saavedra, propietarios de la finca Rumaroli

Y agregó: “El proyecto busca identificar y referenciar geográficamente cada una de las fincas olivícolas, con el objetivo de avanzar, en el corto plazo, hacia un desarrollo turístico vinculado a la producción de olivas. Este primer paso apunta a visibilizar el trabajo de los productores y es el resultado de un esfuerzo articulado entre los organismos provinciales y quienes integran la red de producción olivícola de la región”.

“Si bien el evento tendrá lugar en una finca en particular, su alcance es netamente regional, ya que la iniciativa trasciende a una empresa puntual y apunta a fortalecer el desarrollo productivo y turístico de todo el sudoeste bonaerense” - finalizó.