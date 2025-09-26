Preocupación en Tres Arroyos por el cierre de empresas y la pérdida de empleos

La CGT Regional Tres Arroyos emitió un duro comunicado tras el cierre de varias empresas locales, que dejó a decenas de familias sin trabajo. La central sindical advirtió sobre la gravedad de la situación y cuestionó las políticas económicas nacionales, a las que responsabiliza por el deterioro del empleo y la producción.

A continuación, el comunicado completo:

Comunicado de la CGT Regional Tres Arroyos

“Tres Arroyos está asistiendo a días tristes, donde el cierre de empresas golpea de lleno a nuestra familia trabajadora. Esta repetición de hechos en distintas etapas de la historia del trabajo local, hace acordar a la venta del entonces Banco Comercial o al cierre de la Cooperativa de Seguros la Previsión, entre otras fuentes de trabajo, dejando una importante desocupación para nuestra ciudad durante la década de los 90. Hoy los 76 compañeros del Frigorífico Anselmo, los 55 de la empresa Mustad y los 5 de Vulcamoia son entre otros, los nuevos desocupados, quienes junto a toda su familia ven su futuro absolutamente comprometido. (…)

La CGT, que es la caja de resonancia de toda esta problemática, está y estará al lado de todos los trabajadores en estos días tan infaustos. – Hemos sido protagonistas de tiempos de lucha y resistencia. En los últimos 45 años de democracia solo hemos tenido 12 años de estado benefactor, 2003/2015. El tiempo restante han sido políticas de ajuste, endeudamiento y transferencia de divisas a los grandes centros financieros internacionales, pero jamás hemos entregado las banderas de la defensa del hombre de trabajo y lo seguiremos haciendo más allá de las crisis que se vayan produciendo, como esta que hoy golpea a nuestro Tres Arroyos.”

Firmado:

Rubén Horacio Carabajal – Secretario General

Noelia García – Secretaria Adjunta

Juan D’Annunzio – Secretario Adjunto

CGT Regional Tres Arroyos