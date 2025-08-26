“Postales de La Perseverancia”: un concurso de fotografía para celebrar 120 años de historia

En el marco de sus 120 años de trayectoria, La Perseverancia Seguros abrió la convocatoria al Concurso de Fotografía 2025: “Postales de La Perseverancia: Pasado que inspira Futuro”, una iniciativa que busca unir el arte visual con la memoria colectiva de la ciudad.

La Perserverancia según pasan los años

El certamen, organizado junto al Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA), invita a retratar el emblemático edificio central de la aseguradora, considerado un verdadero patrimonio urbano e histórico. Las tomas podrán realizarse tanto en el exterior como en el interior, con ingreso habilitado de lunes a viernes entre las 9.30 y las 16.30.

La Perserverancia según pasan los años

La participación es gratuita y está abierta a fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años, argentinos o residentes en el país.

📅 Fechas clave del concurso:

Envío de obras: del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Anuncio de seleccionados: 5 de octubre en 5 de octubre en www.lps.com.ar

Exposición y premiación: durante octubre, en el Museo MUBATA.

🏆 Premios:

1º Premio: $500.000.

2º Premio: $300.000.

3 menciones especiales: certificado y una beca para el taller del fotógrafo Abraham Votrova.

Además, las 40 obras seleccionadas integrarán una exhibición digital en el MUBATA, ampliando el alcance del talento local y nacional.

La Perserverancia según pasan los años

La Perserverancia según pasan los años

Desde la organización destacaron que este concurso es “una oportunidad para compartir miradas artísticas y ser parte de una historia que ya lleva más de un siglo”.