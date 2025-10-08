“Postales de La Perseverancia”: se extiende el plazo para presentar las obras hasta el 30 de octubre

En el marco de sus 120 años de trayectoria, La Perseverancia Seguros abrió la convocatoria al Concurso de Fotografía 2025: “Postales de La Perseverancia: Pasado que inspira Futuro”, una iniciativa que busca unir el arte visual con la memoria colectiva de la ciudad.

El certamen, organizado junto al Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA), invita a retratar el emblemático edificio central de la aseguradora, considerado un verdadero patrimonio urbano e histórico. Las tomas podrán realizarse tanto en el exterior como en el interior, con ingreso habilitado de lunes a viernes entre las 9.30 y las 16.30.

Podes inscribirte ingresando al link HACIENDO CLIC ACÁ

Desde la organización se ha decidido extender el plazo de inscripción hasta el 30 de octubre de 2025.

Esta modificación implica ajustes en la organización; que serán comunicados a la brevedad.

El concurso está abierto a todos los interesados mayores de 18 años, sean fotógrafos profesional

es o aficionados, argentinos o residentes en nuestro país. Se pueden presentar hasta cuatro fotografías por participante, todas inéditas y tomadas a partir del 1° de agosto de 2025, ya sea con cámaras digitales o analógicas.

Las imágenes pueden retratar tanto el exterior como el interior del edificio de La Perseverancia Seguros, para lo cual se habilitará el ingreso al mismo los días hábiles, de lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 horas, siguiendo las normas que se detallan en las bases publicadas por la empresa y el museo.

Premios:

1º Premio: $500.000.

2º Premio: $300.000.

3 menciones especiales: certificado y una beca para el taller del fotógrafo Abraham Votrova.

Además, las 40 obras seleccionadas integrarán una exhibición digital en el MUBATA, ampliando el alcance del talento local y nacional.

Desde la organización destacaron que este concurso es “una oportunidad para compartir miradas artísticas y ser parte de una historia que ya lleva más de un siglo”.