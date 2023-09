¿Por qué la Colectividad Italiana no participó de la Feria de las Colectividades?

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva Feria de las Colectividades con la sorpresiva ausencia de la colectividad italiana.

El Concejo Directivo de la Sociedad Italiana decidió desvincularse de la Comisión de Colectividades Extranjeras por diferencias con la organización.

Roxana Rojas integrante de la colectividad itálica hizo referencia a los motivos de esa decisión.

“Estábamos muy contentos con la decisión de contratar a la Escuela Técnica, porque tiene mucha comodidad en la cocina. La decisión de la Comisión de Colectividades, fue que nadie usará la cocina, que cada uno debía llevar su elemento para cocinar en el stand”.

“Nosotros en los salones de la Sociedad Italiana, hace muchos años que venimos todos los años actualizando la habilitación de bomberos, es dificilísimo cumplir con todo. Una de las cosas que hay que declarar es que no vamos a tener ninguna garrafa en toda la Sociedad Italiana”.

Por ese motivo Rojas remarcó que: “No nos parecía bien que haya garrafas por donde circula la gente. Además, el año pasado en El Fanal había mucho olor a gas, nosotros nos quejamos varias veces y no sabemos cuál fue la colectividad que tenía problemas con la instalación de gas; de la instalación precaria de gas, no de la cocina del Fanal”.

“En estas condiciones y teniendo una nota de la Escuela Técnica de que no se usaran garrafas ni tubos de gas en el salón, sino que se usara la cocina, el resto de las comisiones quisieron usar garrafas, por eso decidimos no participar”.

“Después no sé a qué arreglo habrán llegado para usar la garrafa porque nosotros ya estábamos afuera”.

“Nos guste o no, es una normativa que nosotros en la Sociedad Italiana la tenemos que cumplir - continuó y agregó - Hemos tenido problemas con gente que ha alquilado y que quiere llevar mecheros y les tenemos que decir que no. Si lo llevan cuando no los vemos, es un riesgo impresionante, por eso, nosotros no queríamos hacer eso”.

Además indicó: “Nos dieron un plano de cómo teníamos que ubicarnos en la ENET con un lugar mínimo para una de las colectividades que tiene una representación importante, un grupo de trabajo muy numeroso. No podíamos poner la estructura que tenemos, no podíamos adaptarla”.