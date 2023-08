Pity Federico: “Hay que tener prioridades y políticas de Estado”

Julio “Pity” Federico está involucrado a pleno en la campaña electoral de la elecciones 2023, recorriendo como siempre los barrios y brindando su apoyo al precandidato a intendente, Pablo Garate de Unión por la Patria.

Federico, este año, por algunas cuestiones de salud, se alejó de sus habituales recorridas por los barrios de Tres Arroyos, pero nunca dejó de trabajar: Teléfono en mano y desde su domicilio mientras reposaba de sus dolencias siguió con sus labores.

El referente peronista dialogó con Vía Tres Arroyos a pocos días del cierre de campaña.

“Estamos en un momento muy importante y me gustaría reconocer a todos aquellos compañeros que les tocó quedar afuera de la lista, lamentablemente no hay lugar para que todos puedan ser concejales”.

VTA: ¿El candidato a intendente peronista, siempre estuvo, siempre supieron quién era?

“Yo creo que sí. Hay que reconocerle a Pablo que en los lugares que ha estado siempre ha tenido una buena gestión, además siempre se preparó para este momento. Pablo también entendió desde un principio que, si había algún otro candidato de otro espacio todo se definiría en las PASO”.

“El peronismo no ha dado señales de prolijidad hacia afuera, hubo peleas y discusiones. Ir separados o con dos listas beneficia siempre a otros partidos políticos. En este caso hicimos todo lo contrario: cuando veíamos que el resto de los partidos tenían PASO, se peleaban y discutían; nosotros buscamos consenso, diálogo, tratar de buscar la mejor lista y el mejor candidato”

“Y en eso creo que Pablo es el mejor. Desde esa convicción empezamos a dialogar con las diferentes agrupaciones, por eso, siempre les agradezco porque algunas agrupaciones han tenido un gesto muy grande y eso se valora mucho”.

Pablo Garate, candidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Unión por la

VTA: esa unidad imagino que motiva y genera expectativas

“Creo que Pablo tiene muchísimas posibilidades de ser intendente. Cuando recorremos diferentes lugares, vemos que hay un gran reconocimiento de la gente por ese trabajo que hace durante todo el año. Vos pensá que él es funcionario nacional y sin embargo, a Tres Arroyos siempre lo tiene cuidado, con los emprendedores, trabajando desde el FONCAP. Cuando fue legislador, sucedió lo mismo, siempre trabajó con la instituciones y las localidades”.

“Pablo siempre hizo mucho hincapié en los emprendedores, siempre les puso el oído y les dio las herramientas para poder trabajar y salir adelante. Hubo una etapa muy dura donde la gente no tenía trabajo y así nacieron los emprendedores. Había que apostar por ellos y Pablo lo hizo no solo desde lo económico sino desde muchos lugares”.

“Es un apasionado de lo que hace, le hubiese sido más cómodo quedarse en el FONCAP o en la provincia siendo diputado, peros su sueño siempre fue ser intendente de Tres Arroyos”.

“Cuando Pablo te dice que en Tres Arroyos va a haber guardia pediátrica te lo dice porque ya está asesorado y ya habló con pediatras. Él es así y tiene muchísimas conexiones para resolver diferentes cuestiones, es exigente e insistente en su trabajo y tiene ganas de seguir haciendo cosas por Tres Arroyos”.

VTA: ¿Y cómo se resuelven, entonces, esas cuestiones?

“Con prioridades y con políticas de Estado. Tres Arroyos tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos y no tiene combis para los deportistas y para quienes nos representan; las tiene Chaves y Juárez, ¿cómo puede ser que no las tengamos nosotros? Cada vez que tienen que salir a competir hacen las mil y una para juntar la plata”.

“En cuestiones de salud no puede ser que una persona vaya a sacar un turno y le den recién para dentro de 4 o 5 meses, eso no pasa en ninguna ciudad. Además cuando la persona tiene que viajar por cuestiones de salud, le dan un solo pasaje, no le dan movilidad, ni lo asesorar en cómo manejarse”.

“Esas son cosas que han quedado en el olvido y yo puedo entenderlo en un Gobierno que lleva 4 u 8 años porque se tiene que acomodar, porque quiere hacer cosas nuevas etc; pero no en un gobierno que lleva 30 años”.

Vecinos del Barrio Santa Teresita recibieron ayer al precandidato a intendente de Unión Por la Patria Pablo Garate y al concejal Pity Federico. Foto: Prensa Unión por l a Patria

VTA: ¿Crees que Tres Arroyos está preparada para el cambio?

“Yo creo que sí. Reconocemos la gestión del intendente Sánchez y todos los que estamos en la función pública estamos con el mismo objetivo: solucionarle los problemas a la gente”.

“Pero no siempre es así, parece. Yo participé en la última elección de 2021 como candidato y les dije al resto de los candidatos que sigan trabajando, que no sea solo por las elecciones. Terminaron las elecciones y no vi nunca más a nadie, ni a Ávila, ni a Legarreta, a nadie; después aparecen en la campaña”.

“Por eso cuando la gente se enoja con la política, somos nosotros los responsables porque cuando estás dando un mensaje en plena campaña política después lo tenés que sostener en el tiempo. Muchas veces no podemos resolver los problemas, pero siempre tenemos que estar para dar una mano, lo que no podés hacer es desaparecer y aparecer en la campaña”.

“Da la sensación que este gobierno al tener tantos años en el poder, dejó de importarle algunas cosas. En la cultura por ejemplo, cuando vos hablas con la gente de la cultura, no se sientan representados. Los artistas locales no tienen la participación que debieran tener, no pueden participar en el escenario de la Fiesta Provincial del Trigo, llaman a uno y a 10 no, tienen que estar mendigando para poder participar”.

VTA: esta campaña parece ser la campaña de la renovación, con mucha gente nueva, joven y de diferentes ámbitos incursionando por primera vez en la política.

“Sí hay muchos candidatos jóvenes y con ganas de ser parte del Municipio de Tres Arroyos. En nuestro espacio, si bien Pablo tiene una gran trayectoria política, hace 20 años que no es candidato a nada en Tres Arroyos. Más allá de eso, es una campaña con mucho respeto porque después a quien le toque gobernar, va a tener que buscar consenso en el Concejo Deliberante va a tener que tener diálogo porque esa es la forma de salir adelante”.

“Los que asuman como concejales o dentro del Ejecutivo tendrán que entender que la política es estar 24 por 24. La política lleva, muchas, horas, lleva vocación. Y si vas a formar parte del gabinete de Pablo Garate, entre comillas ‘Olvidáte de que tenés familia’ porque conozco lo exigente que es, capaz que se te aparece en el hospital a las cuatro de la mañana”.

“Por eso, nosotros sentimos que esta es la gran oportunidad. Estamos todos atrás de un proyecto todos haciendo el mismo trabajo para tener un intendente de nuestro espacio en Tres Arroyos”