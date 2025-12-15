Este domingo, alrededor de las 23 horas, en calle Liniers al 1200 personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la aprehensión de dos hombres, mayores de edad, padre e hijo, uno por disparar contra un menor y el otro por intentar esconder el arma al llegar la policía.

Un hombre de 57 años, realizó tres disparos con un arma de fuego tipo revolver hacia un menor de 14 años, con fines intimidatorios y sin llegar a lesionarlo, rápidamente personal policial, se presentó en el lugar, cuando el hijo de 18 años, intentó ocultar el arma de fuego utilizada en el hecho, por lo que también fue aprehendido.

Padre e hijo aprehendidos tras disparar a un menor con fines intimidatorios

El arma carecía de documentación para tenencia y/o portación. Se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revolver calibre 22, dos municiones calibre 22, y tres vainas servidas mismo calibre.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de Abuso de Arma, Inf. Art. 189 bis del C.P para el hombre mayor y el delito de Encubrimiento por el joven de 18 años, con intervención de la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local.