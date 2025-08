Pablo Garate y Martín Rodríguez Blanco: “Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el vecino nos pide”

El intendente Pablo Garate y el candidato a primer concejal de Fuerza Patria Martín Rodríguez Blanco dialogaron con Vía Tres Arroyos con el foco puesto en las próximas elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el 7 de septiembre.

La charla inició con una referencia del intendente Garate a la convocatoria del pasado día viernes en el Sindicato Luz y fuerza donde se realizó la presentación oficial de la lista:

“Lo vivimos con mucha emoción – expresó el intendente - sentimos el acompañamiento de los vecinos permanentemente, porque el vecino reconoce que en este año y medio, con este contexto complejo y difícil que estamos viviendo, el municipio ha hecho un gran esfuerzo para cuidar a Tres Arroyos. También se nota todo lo que tiene que ver con servicios públicos, el mantenimiento de la ciudad. Se ha profundizado muchísimo el tema del bacheo, los servicios funcionan mucho mejor y el municipio está haciendo inversión pública y obra pública municipal”.

Elecciones 2025 Tres Arroyos: Fuerza Patria presentó oficialmente a sus candidatos

Sobre la obra pública Garate se explayó:

“Nosotros creemos que la obra pública mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. Son miles y miles de millones de pesos que se han invertido. Además, empezamos a dar el siguiente paso, como por ejemplo con la guardia pediátrica, con las combis, con el sueño que tenemos del transporte público, y ni que hablar del sueño que tenemos de la Universidad de Tres Arroyos y lo que fue la compra del Cresta”.

Y continuó: El otro día nos preguntaba un medio de prensa a Martín y a mí: ¿Cuál es la propuesta de Martín Rodríguez Blanco, nuestro primer candidato a concejal? La propuesta es lo que se ve, la propuesta es lo que se ve en la ciudad, en el distrito, lo que Tres Arroyos ha ido cambiando en este año y medio, lo que hemos hecho en este período, en un contexto difícil y, ciertamente, con una oposición que en el Concejo Deliberante no nos ayudó para nada.”

Mencionó además los proyectos en los cuales desde el Ejecutivo se está trabajando:

“Estamos trabajando en proyectos para modificar el centro, acordado con los comerciantes, también para intervenir las rutas y que la gente pueda tener un tránsito fluido, estamos trabajando sobre el agua de Reta, se terminó el último estudio pendiente, y ojalá antes de fin de año estemos licitando el primer 25% de la red de agua corriente de Tres Arroyos, que es la obra más trascendental e importante que tiene el distrito por delante”.

El intendente además expresó que la obra pública trae múltiples beneficios a los vecinos y puso como ejemplo a lo sucedido en algunos barrios de la ciudad con las obras realizadas:

“Los vecinos del barrio de Colegiales y del barrio Boca, nos dicen que con el comienzo de las obras de la rambla central se ordenó el tránsito Lo mismo va a pasar en la avenida Moreno con la obra que ya comenzó. Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el vecino nos pide y cosas que sirven para la ciudad”.

Sobre la designación de Martín Rodríguez Blanco como candidato a primer concejal de Fuerza Patria, apartándolo de la Dirección de Cultura, el intendente Garate fue contundente:

“Martín hizo una revolución con la cultura en un año y medio. En él se ve el crecimiento como persona y como funcionario. En este tiempo la Dirección de Cultura ha sido transversal a otras áreas de gobierno con las cuales colabora permanentemente”.

“Además, Martín es joven, tiene 37 años, forma parte del recambio generacional que nosotros venimos sosteniendo. Es una persona que ha representado a nuestra ciudad fuera de Tres Arroyos, muchísimas veces y eso es un orgullo para todos. Para mí es muy grato que sea nuestro primer candidato”.

“Tampoco vamos a tener problemas para reemplazarlo porque Martín tiene en Cultura un equipo muy preparado. Hay por primera vez en muchos años, una política cultural, por lo que, el intérprete puede cambiar, pero la mirada política cultural va más allá del funcionario”.

Martín Rodríguez Blanco

Martín Rodríguez Blanco sobre su candidatura expresó:

“Es un desafío grandísimo, al cual estoy seguro de poder enfrentar. Desde la Dirección de Cultura se me abrió un mundo de posibilidades, sabía que había muchas cosas para hacer y por suerte las pudimos desarrollar. Hoy tenemos, como dijo el intendente, una política cultural bien asentada y con un norte claro. Tenemos muchos contactos y muchas cosas para hacer en coordinación con la provincia, algo que antes no existía”.

Y continuó: “Hemos traído un montón de programas, hemos tenido articulación directa, hemos podido visitar el Instituto Cultural y hemos firmado un convenio para que se reconozcan como tal los espacios culturales en la ciudad. Eso es algo muy importante para el gestor cultural, para la persona que trabaja en cultura, que se reconozca su espacio”.

“Yo vengo de una familia laburante. Siempre me inculcaron eso, tanto a mí como a mis hermanos. No conozco otra forma de hacer las cosas que no sea a través del sacrificio y el trabajo constante. He tenido la suerte de recorrer muchas instituciones del ámbito educativo, tanto formal como no formal, y eso también me ha brindado muchas herramientas para poder llegar hoy al desarrollo que tenemos”.

“Sé que necesitamos más apoyo, reforzar todo lo que venimos haciendo y la lista que conformamos es justamente para eso. El asunto es profundizar estos cambios que propusimos desde el comienzo de la gestión y hacerlo desde el Concejo Deliberante”.

Al respecto el intendente agregó: “tenemos una lista heterogénea en términos de edad y experiencia. Fundamentalmente, toda la lista es gente nueva que se está sumando a nuestro espacio y a nuestra gestión, con esa empatía y conocimiento del día a día de Tres Arroyos, lo cual me parece fundamental”.

“Estamos muy contentos porque nuestra lista es la unidad de todos, pero sobre todo una representación genuina de los vecinos y vecinas de Tres Arroyos. Yo creo que en todo este tiempo que nos tocó gobernar la gente sabe que tiene el respaldo del municipio, sabe que el municipio está ahí para acompañarlo porque buscamos iniciativas para ayudar y el vecino lo siente. De esto se sale entre todos y donde lamentablemente no sentimos ese “Entre Todos” fue en el Concejo Deliberante, por eso necesitamos gente que defienda la gestión”.

“Rescato lo que dijo Gustavo Oosterbaan, (candidato a concejal de Somos Buenos Aires) que estuvo de acuerdo con la compra del Cresta. Eso me da esperanza de que el futuro Concejo Deliberante, después del 10 de diciembre, sea más abierto al diálogo y al consenso”.

“Hay proyectos que se trabaron y que afectan el día a día del vecino – agregó Rodríguez Blanco - y eso es lo que no queremos que pase”.

Consultado sobre el objetivo de estas elecciones con respecto al número de bancas en juego, el intendente señaló:

“El objetivo es que el vecino nos acompañe, que acompañe lo que se ha hecho en este año y medio de gestión. Eso es lo más importante. Lo fundamental es que el vecino entienda que el próximo 7 de septiembre hay algo clave: acompañar una gestión que, si bien recién comienza, ha hecho mucho. Y esa gestión necesita esa palmadita de aliento que acompañe este proceso que se viene haciendo”.

“La primera palmadita fue la convocatoria que tuvimos el viernes pasado en el lanzamiento de la lista. Sentimos que muchos vecinos nos acompañan, estamos muy contentos y cómodos, y lo que se respiraba era esperanza, compromiso, pero también orgullo porque tenés una gestión para mostrar y no estás contando un cuento”.

“Las cosas están a la vista, por ejemplo: en un año y medio recambiamos un tercio del alumbrado público de la ciudad, hicimos 80 cuadras de pavimento. También hay que destacar que en seis meses secuestramos 335 motos, mostrando el esfuerzo grande que hacemos para ordenar el tránsito, que ya comienza a evidenciarse”.

El intendente Garate también expresó que se está trabajando en un proyecto para poder contar con un Centro de Día que ayude a los jóvenes a salir de la droga

“Hay un proyecto en ese sentido. La charla de Gastón Pauls generó la idea de juntarnos; ya la semana pasada me reuní con algunas organizadoras y otros sectores que empezaron a juntarse para dar respuestas desde nuestro lado. Desde la Municipalidad nos pusimos a disposición porque nos parecía importante la visibilización y la concientización del problema”.

“Eso no puede quedar solo en una charla. Ya la semana pasada empezamos a armar algo. Es una deuda histórica de Tres Arroyos: un centro de día. Surgieron propuestas e ideas, y esta semana habrá una nueva reunión con el equipo técnico, para trabajar más profundamente”.

Hay muchos proyectos y muchas ideas que ya son una realidad – prosiguió Garate y enumeró: “Próximamente vamos a inaugurar la sala del CAPS de Fonavi, comenzó el CAPS de La Aceitera, un barrio absolutamente postergado al que le estamos dando mucha atención”.

“Estamos presentando proyectos más complejos, como las cloacas en Ruta Tres Sur, Santa Teresita y La Aceitera, porque por los niveles hay que construir una planta depuradora. Lo trabajamos con la Provincia. También hicimos perforaciones para evaluar la calidad del agua en Reta, otra deuda histórica”.

“El 6 y 7 de este mes vamos a inaugurar plantas de gas en localidades. Además, vamos a lanzar el plan “Lote para mi familia”: más de 100 lotes en Tres Arroyos. Los lotes se venderán con cuotas y facilidades, principalmente frente al Parque Cabaña, donde ya se está instalando agua corriente y servicios, algo que antes no ocurría, y que ahora permitirá otorgar títulos de propiedad.Esto se replicará en Claromecó, Orense y en las demás localidades”.

La charla culminó con la nueva propuesta deportiva que se presentó hace unos días que tiene que ver con la detección de talentos deportivos y de alto rendimiento.

“Desde el Municipio estamos acompañando a las selecciones de todos los deportes, no solo a la de fútbol, deben ser un trabajo en donde el municipio tenga un rol, apoyando desde la logística y el soporte. Hay que tener un espacio donde el municipio trabaje con las selecciones y técnicos, donde cada asociación ponga sus técnicos, y nosotros aportemos apoyo”.

“El sábado recibí a Daiana Larsen, campeona mundial de taekwondo. Le decía que tenemos deportistas en gran nivel que podrían dar un salto, pero todo lo hacen con rifas y eventos que organizan. Es cierto que el Estado debe tener una política que los acompañe, no siempre con dinero directamente, sino apoyándolos para conseguir sponsor, dar capacitaciones o convenios para que puedan entrenar y crecer”.

“Por eso, Peco Segovia empezó a trabajar con nosotros en ese sentido, pero además porque el alto rendimiento es un trayecto donde la gente primero ingresa al deporte, hace la iniciación deportiva, luego va madurando, después entra a la práctica más formal en un club, y finalmente da ese salto. Bueno, todo ese trabajo es el que vamos a hacer ahora”.

“El deporte es para todos, tenemos que tratar de incluir a más chicos y chicas en el deporte, porque el deporte tiene una función social indudable, pero también, cuando hay deportistas que están para más, tenemos que darles ese acompañamiento” – finalizó.