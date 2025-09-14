Pablo Garate: “Tres Arroyos está en un enclave estratégico y debemos ampliar nuestra matriz productiva”

En el marco de la 168º Exposición Rural y en dialogo con Vía Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate celebró el desarrollo de la muestra, la participación de expositores y la presencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

“Estamos muy contentos porque el clima nos ha ayudado. La exposición está mejor que nunca y eso muestra el sector productivo de Tres Arroyos y de la región con todo su potencial. Que nos acompañe el ministro es muy importante en términos de lo que significa Tres Arroyos en el producto bruto agropecuario de la provincia”, señaló Garate.

El jefe comunal remarcó la relación con los productores locales: “Siempre hemos sido transparentes. Yo no soy un tipo de pelea, soy de diálogo y consenso, de entender que hay cosas que están bien y otras que hay que mejorar, pero que vamos a conseguir entre todos. La Argentina ya no tolera más eso de pelearse por todo sin dar respuestas”.

Garate también destacó el papel estratégico de la ciudad: “Tres Arroyos está en un enclave estratégico entre dos puertos muy importantes, como Bahía Blanca y Necochea. Tenemos que pensar en ampliar nuestra matriz productiva hacia el sector tecnológico y logístico. Nuestra industria metalmecánica y agroalimentaria son muy fuertes, pero también venimos creciendo en ganadería y en exportación de tecnología”.

En ese sentido, hizo hincapié en la articulación regional: “No estamos tan lejos de Vaca Muerta como para no trabajar vinculados al desarrollo de ese lugar. Ya hay empresarios de Tres Arroyos participando, y debemos acompañarlos con políticas claras que defiendan al que invierte y produce”.

El intendente también subrayó el rol del CRESTA en la formación de profesionales locales y de las carreras con fuerte impronta agropecuaria que se desarrollan:“No se trata solo de salida laboral, sino de vincularnos con nuestro perfil productivo. Hoy el campo necesita mayor tecnología y nosotros debemos interpretar esa demanda. Ya hay carreras vinculadas a agronegocios y logística, y trabajamos para sumar otras relacionadas con tecnología”.

Para cerrar Garate expresó: “Nuestro desafío es acompañar a quienes producen, generar condiciones para que inviertan y pensar juntos el futuro de Tres Arroyos”.