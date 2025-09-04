Pablo Garate: “Invitamos a los vecinos a darnos esa palmadita de decirnos que sigamos por el buen camino”

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó el cierre de campaña en la Escuela 18, donde confluyeron vecinos de la ciudad y de las localidades.

Antes de la veda electoral dialogó con Vía Tres Arroyos junto a Martín Rodríguez Blanco, primer candidato a concejal de Fuerza Patria.

Sobre el acto de cierre de campaña Garate indicó: “Fue un acto con mucha emoción, con un cierre humilde y tranquilo porque no es momento de grandes festejos. Invitamos a los vecinos a que, si sienten que venimos haciendo las cosas bien, nos acompañen y nos den esa palmadita de decir ‘sigan por el buen camino’”

Luego el intendente realizó un resumen de su gobierno y habló de los proyectos futuros que se vienen en su gestión, de las cuales destacamos los siguientes:

Gestión en salud y obras concretas

Garate anunció la ampliación del área de clínica médica del Hospital Pirovano, en el marco de un convenio con el sistema provincial SAMO. (un sistema que permite cobrar las deudas de las obras sociales): “Queremos que el hospital tenga mayor capacidad, porque hoy está absorbiendo toda la demanda, incluso de gente que tiene obra social. Esto nos permitirá mejorar la atención, subir de categoría y hasta pensarnos como hospital interzonal”, afirmó.

Además, confirmó la compra de un nuevo tomógrafo mediante leasing: “El actual ya quedó obsoleto. Esta adquisición también nos permitirá renovar equipos de rayos X y dotar a localidades de ese servicio, algo que era muy necesario”.

En paralelo, destacó la ampliación de salas de atención en distintos barrios y localidades: "hoy estamos ampliando la sala de Reta, ampliamos Ruta Tres Sur, Fonavi, estamos trabajando en la de Orense, en salud la inversión es constante".

Señaló además la incorporación de un camión para la planta de reciclado de Orense para fortalecer la recolección de residuos en las localidades, sobre todo en verano y la inminente conformación de un equipo de planeamiento urbano exclusivo para localidades: “Cuando tengamos esas maquinarias se va a necesitar muy poca maquinaria de Tres Arroyos y vamos a poder lograr que esos equipos roten por las localidades y tengan autonomía, porque recibimos una maquinaria municipal abandonada y muy antigua”.

Obras en la ciudad y modernización del centro

Durante la campaña, Garate recorrió distintos barrios y anunció un proyecto de modernización del centro de la ciudad. “Vamos a empezar antes de fin de año. Será por etapas, con consenso de vecinos y de la Cámara Económica. No será totalmente peatonal, pero sí daremos más espacio para que la gente disfrute del centro. Los centros urbanos, como pasa en otros países, deben modernizarse para ser atractivos”*.

Defensa de la gestión y críticas a la oposición

El intendente también se refirió a los cuestionamientos opositores.

“Quiero desmentir dos mitos: no aumentamos 250 empleados municipales, sino 74, que corresponden a pediatras, patrullas, inspección, combis y nuevas especialidades de salud. Eso no es gasto político, es mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Además, que hayan ingresado menos fondos de coparticipación (se estima que 3 mil millones de pesos, tal como expresó Sergio Garcimuño, secretario de Hacienda) eso no significa que tengamos déficit, como dijo una concejal de la oposición. Ordenamos las cuentas en un contexto muy difícil y están las ganas de hacer oposición porque sí, sobre todo cuando lo dice una concejal que fue parte de un gobierno que dejó deficit, desorden y desequilibrio en las cuentas”.

Y añadió: "durante esta campaña nosotros mostramos lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer más adelante. La oposición no pudo mostrar proyectos serios en los últimos 4 años. “La oposición nos frenó obras clave, como 60 días de pavimento o la compra del Cresta. Nosotros preferimos mostrar lo que hicimos y lo que proyectamos, no entrar en la grieta que no resuelve los problemas de la gente”.

“Yo siento que la oposición no nos ha ayudado. El otro día escuchaba a Gustavo Oosterbaan (candidato a concejal por Somos) que nos acompañó con el proyecto de contar con una universidad en Tres Arroyos, y me pareció muy buena actitud de su parte, que esté comprometido a aportar desde la diferencia”.

“Los vecinos no se merecen esta grieta en la que todos se pelean, pero no se resuelven las cosas. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad que nos dieron los vecinos en el 2023 para traer soluciones y mejorarles la vida. Yo nací y crecí en Tres Arroyos y quiero que mis hijos y mis nietos se desarrollen acá. Creo que todos podemos aportar a eso, en vez de pelear”.

Pluralidad y política cultural

Garate defendió el perfil amplio de su gestión y la incorporación de funcionarios de distintos partidos: “No entendemos la política como pelea constante. Nosotros sentimos que hay que arremangarse y trabajar, ser serio y responsable, entender que si estamos frente a un gobierno que recien empieza no cuesta nada tender una mano y eso no significa no tener diferencias ideológicas, pero deben ser para enriquecer los proyectos comunitarios para un Tres Arroyos mejor”.

También resaltó la política cultural desarrollada por Martín Rodríguez Blanco desde la dirección municipal: “En un año y medio se instaló una política cultural definida, transversal a todas las áreas, que transformó la mirada de Tres Arroyos. Lo vimos en la Fiesta del Trigo, en los talleres y en la apertura del Centro Cultural a todas las expresiones”.

Martín Rodríguez Blanco

Rodríguez Blanco, primer candidato a concejal por Fuerza Patria, por su parte, se refirió al cierre de campaña que se realizó en el SUM de la Escuela Nº 18, barrio en el cual creció: “Fue muy especial cerrar la campaña en mi barrio. Es mi primera experiencia política y la viví con el apoyo de un gran equipo y de los vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas”.

El actual director de Cultura aseguró que trasladará al Concejo Deliberante la impronta de cercanía de la gestión: “Nuestra tarea es trabajar para el vecino, estar cerca y generar oportunidades. En cultura lo hicimos con pluralidad y apertura; ahora queremos hacerlo desde el Concejo con la misma responsabilidad”.

Martín Rodríguez Blanco

“Desde cultura siempre trabajamos para brindarle oportunidades a todas las manifestaciones culturales para que se sientan acompañados, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades y esa misma forma de trabajar es la que llevaré al Concejo”.

Finalmente, invitó a acompañar con el voto: “Este domingo necesitamos el apoyo de los vecinos para seguir trabajando por un Tres Arroyos mejor. Hemos hecho mucho en poco tiempo, pero estamos convencidos de que queda mucho más por hacer y tenemos aún mucho para dar.”