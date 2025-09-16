Con el objetivo de acompañar a los estudiantes en una etapa clave de su recorrido educativo, CRESTA pone en marcha “Un Futuro Consciente”, un taller de orientación vocacional destinado a alumnos que cursan el último año del nivel secundario en la ciudad de Tres Arroyos.

La propuesta, a cargo del Equipo de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil (EADE), integrado por Florencia Quiroga y Melody San Román, busca ofrecer un espacio de reflexión y autoconocimiento para que cada estudiante pueda explorar sus intereses, motivaciones y tomar decisiones conscientes sobre su futuro académico.

Orientación Vocacional en CRESTA: una oportunidad para empezar a diseñar un proyecto de vida

El taller consta de cinco encuentros grupales y una instancia individual, en los que se trabajará con actividades diseñadas para ayudar a identificar vocaciones y construir proyectos personales. La actividad es gratuita y cuenta con cupo limitado.

Los encuentros se desarrollarán todos los martes a las 16:45 horas en la sede de CRESTA y comenzarán el 23 de septiembre.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de este formulario: HACIENDO CLIC ACÁ

Desde CRESTA seguimos trabajando para que los jóvenes de la región puedan construir su futuro con herramientas, contención y libertad de elección.