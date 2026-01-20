Operativo Sol a Sol en RETA: controles vehiculares con resultados positivos

En el marco del Operativo Sol a Sol, se llevó adelante en Reta un operativo de interceptación vehicular e identificación de personas, con resultados positivos en materia de seguridad vial.

Vehiculos Secuestrados

El procedimiento contó con la participación de personal de Oficiales y del Escuadrón de Caballería, y permitió detectar diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Durante los controles se labraron actas a una motocicleta Honda que circulaba sin seguro obligatorio y con escape antirreglamentario; a un cuatriciclo Honda sin dominio, sin casco y sin licencia de conducir; y a un cuatriciclo Gilera que carecía de toda documentación.

Como consecuencia, los tres rodados fueron secuestrados y trasladados al Destacamento de Reta, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas de Tres Arroyos.

Los operativos se enmarcan en las acciones preventivas que se desarrollan durante la temporada, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en zonas turísticas.