Vía Tres Arroyos / cursos gratuitos

Nuevos talleres y cupos disponibles en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

Taller de Ilustración y Diseño Visual y Taller de Maquillaje.

Redacción Vía Tres Arroyos

12 de agosto de 2025,

Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos - Banderas

La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentran abiertas las inscripciones para dos propuestas en el Centro Cultural La Estación.

Por un lado, se ofrece el Taller gratuito de Ilustración y Diseño Visual, dictado por Karen Montes de Oca, que se desarrollará todos los martes de 20 a 22 horas. Esta propuesta busca brindar herramientas creativas para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el dibujo y el diseño.

Asimismo, se anuncian nuevos cupos disponibles para el Taller de Maquillaje, a cargo de Florencia Mohr, que se dictará todos los miércoles de 15:30 a 17:30 horas. En este espacio, los y las participantes podrán aprender técnicas y estilos adaptados a diferentes ocasiones.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en el Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320), de lunes a viernes de 8 a 22 horas o llamando al 431603.

