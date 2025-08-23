Nuevos Aires realizó una nueva jornada comunitaria está vez, en la Plaza Isla Malvinas

Vía Tres Arroyos / Elecciones 2025

Se desarrolló una tarde de juegos con niños, recorrida por el barrio y un espacio de encuentro con las familias de la comunidad.

23 de agosto de 2025,

Este sábado, el equipo de Nuevos Aires Tres Arroyos estuvo presente en la Plaza Isla Malvinas, donde se desarrolló una tarde de juegos con niños y niñas, recorrida por el barrio y un espacio de encuentro con las familias de la comunidad.

La propuesta se encuadra en revalorizar el espacio público y el juego como motor de integración social, fomentando valores de convivencia, solidaridad y vida en comunidad.

Durante la actividad, además de compartir mates y actividades recreativas, los integrantes de Nuevos Aires dialogaron con los vecinos sobre la propuesta local de la fuerza, encabezada por Carlos Ávila y Dafne De Francesco para el Concejo Deliberante, junto a Adrien Sorge, y Pablo Donadío y Victoria Vázquez como candidatos al Consejo Escolar.

Asimismo, se conversó sobre la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, recordando que se votan senadores y diputados provinciales, y a nivel local, la renovación de nueve bancas del Concejo Deliberante y tres del Consejo Escolar.

Desde Nuevos Aires remarcaron que “a través del juego y el encuentro se recuperan valores básicos de vivir en comunidad y se construye el futuro que queremos”.

