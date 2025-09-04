Vía Tres Arroyos / residuos sólidos urbanos

Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq

Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad operativa, garantizando mayor abastecimiento para la planta, optimizando la logística y asegurando un servicio más eficiente en la recolección y traslado de materiales reciclables.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

4 de septiembre de 2025,

Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq
Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que llegó el nuevo camión adquirido para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq, una inversión que representa un paso en la ampliación y fortalecimiento del sistema de reciclado en las localidades.

Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad operativa, garantizando mayor abastecimiento para la planta, optimizando la logística y asegurando un servicio más eficiente en la recolección y traslado de materiales reciclables.

Además, la llegada del nuevo vehículo significa más trabajo para la comunidad, ya que se incrementará la capacidad de producción, consolidando a la planta como un pilar en la economía circular del distrito.

Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq
Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq

Temas Relacionados

MÁS DE residuos sólidos urbanos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS