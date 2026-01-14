Vía Tres Arroyos / Educación

Nuevas ediciones de cursos virtuales para Auxiliares en enero

Las propuestas son: “Gestión y Abordaje Integral del SAE” y“Alergias, Intolerancias y Alimentación Libre de Gluten en la Escuela”.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

14 de enero de 2026,

Nuevas ediciones de cursos virtuales para Auxiliares en enero
Colegios. Los auxiliares desempeñan sus tareas en establecimientos educativos. (La Voz)

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa que se encuentran nuevamente abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación destinados a trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación, dictados en modalidad virtual autoasistida, a realizarse a través de la plataforma del IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública).

Las propuestas formativas disponibles son:

“Gestión y Abordaje Integral del SAE”

Preinscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Otorga puntaje y carnet de manipulación de alimentos.

“Alergias, Intolerancias y Alimentación Libre de Gluten en la Escuela”

Preinscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Inicio previsto: 20 de enero (fecha exacta a confirmar).

Los cursos continuarán ofreciéndose también durante los meses de febrero y marzo.

Ambas capacitaciones se desarrollan sin horarios fijos, permitiendo a las y los participantes realizarlas a su propio ritmo.

Desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos quedan a disposición ante cualquier consulta.

Temas Relacionados

MÁS DE Educación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS