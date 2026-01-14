Nuevas ediciones de cursos virtuales para Auxiliares en enero

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa que se encuentran nuevamente abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación destinados a trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación, dictados en modalidad virtual autoasistida, a realizarse a través de la plataforma del IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública).

Las propuestas formativas disponibles son:

“Gestión y Abordaje Integral del SAE”

Preinscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Otorga puntaje y carnet de manipulación de alimentos.

“Alergias, Intolerancias y Alimentación Libre de Gluten en la Escuela”

Preinscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Inicio previsto: 20 de enero (fecha exacta a confirmar).

Los cursos continuarán ofreciéndose también durante los meses de febrero y marzo.

Ambas capacitaciones se desarrollan sin horarios fijos, permitiendo a las y los participantes realizarlas a su propio ritmo.

Desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos quedan a disposición ante cualquier consulta.