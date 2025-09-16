Néstor Crespo, Músico,Compositor y Docente; estará presente en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos, el próximo 26 de septiembre con un taller de Improvisación y Armonía y una charla posterior abierta a toda la comunidad.

El Taller de Improvisación y Armonía es abierto a toda la comunidad y se desarrollará desde las 16 horas en instalaciones del Conservatorio (avenida Lisandro de la Torre 1301 - Polo Educativo)

Tendrá un costo de $ 10.000 y los interesados pueden adquirir las entradas de manera anticipada comunicándose al Whatsaap 2983-592016 o 551340.

Posteriormente, a las 19 horas, Crespo estará al frente de una charla gratuita y abierta a todo público.

Néstor Crespo en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos

Nestor Crespo

(Docente – Escritor – Guitarrista – Compositor)

ESTUDIOS

Realiza estudios de guitarra con el Prof. Armando Alonso y de composición conel Prof. Claudio Schulkin como así también de manera autodidacta.

LABOR DOCENTE (1986) Cofundador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) ocupando el cargo de profesor titular de la cátedra guitarra jazz.

(2008) Crea la Editorial Digital de Música Serie 20 & 20, en la cual edita hasta el momento 24 libros.

(2010) Profesor de las Cátedras Armonía Funcional I y II Virtual (Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Licenciatura en Música.

(2010) Profesor de las Cátedras de Cifrado I y II (Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Tecnicatura en Arreglos Musicales.

(2013 – 2014) El EDAMus (Editorial del Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) edita dos de mis libros: Armonía Funcional 1 y 2 en la Música Popular.

LABOR PROFESIONAL

Durante los años 80 integra diferentes agrupaciones de jazz presentándose en las más prestigiosas salas y clubes de jazz de Buenos Aires y del interior del país. En 1989 reside en Palma de Mallorca (España) trabajando con músicos europeos en el ambiente del jazz. A comienzos de los años 90 crea “El Tranvía Tango” con el cual graba 9 CD’s en Argentina y Europa. Realiza de manera ininterrumpida más de 25 giras europeas con un promedio de 80 conciertos anuales, actuando en las más importantes salas de conciertos, centros culturales, teatros, etc.

Ha recibido importantes premios tanto en la Argentina como en el exterior: Premios ACE (Asociación Cronistas del Espectáculo) como Mejor Grupo de Tango, Premio Tango Futuro otorgado por la Academia Alemana de Tango (Stuttgart, Alemania). El CD Ocre Buenos Aires, recibe el premio Mejor CD otorgado por la prestigiosa revista La Frontera (Estocolmo, Suecia), etc. Ha dictado numerosas clínicas sobre Improvisación y Armonía Funcional en la Música Popular en prestigiosos centros de estudios como por ejemplo: Hochshule für Musik Karlsruhe (Alemania), Conservatorio de Palma de Mallorca y Las Aulas (Barcelona, España), como así también clínicas sobre Elementos del Tango, en Alemania y Suiza organizadas por la Academia Alemana de Tango (Stuttgart – Alemania) Ha compartido escenarios con músicos de la talla del Sexteto Mayor, Daniel Binelli (bandoneonísta de Astor Piazzolla), el bandoneonísta Alfredo Marcucci, los cantantes, José Ángel Trelles, María Graña, etc.

Asimismo se ha desempeñado como Arreglador y Director Musical del cantante de tango Omar Mollo y guitarrista del cantante, bandoneonista y compositor Rubén Juárez. Compone la música del programa Visión Siete Internacional ganador del premio Martin Fierro 2009 el cual se emitió durante 10 años en la TV Pública – Argentina.