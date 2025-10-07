Vía Tres Arroyos / Arte

Museo Mulazzi: “Soul of the sea”, arte abstracto de Celina Monsec

El viernes a las 20 horas será la inauguración de la muestra.

7 de octubre de 2025,

7 de octubre de 2025,

Museo Mulazzi Tres Arroyos

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público a la apertura de la muestra de arte abstracto “Soul of the sea” de la artista local, Celina Monsec, el viernes 17 de octubre a las 20 horas, en la Sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

Esta novedosa propuesta, propone obras con diversas técnicas como resina, pintura asfáltica, acrílicos fluidos y texturas. “Alma del mar...todo lo que el mar inspira, lo van a encontrar en mis obras”, señala la artista e invita al público a visitar y recorrer su muestra.

