Museo Mulazzi: exposición de pintura contemporánea del taller de Beatriz Pedersen

El Museo Municipal José A. Mulazzi dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público a la inauguración de la exposición de pintura contemporánea que realizarán los alumnos del Taller de la artista local, Beatriz Pedersen.

Se realizará el viernes 19 de septiembre a las 20 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita para todo el público.

exposición de pintura contemporánea del taller de Beatriz Pedersen

La propuesta, contará con la exposición de diferentes obras realizadas con diversas técnicas (óleo, acuarelas, técnicas mixtas, entre otras) a lo largo del año.

“Invitamos a todo el público a que comparta con nosotros esta muestra, que la visite y recorra. Habrá sorpresas y sorteos entre los presentes”, señaló Pedersen.