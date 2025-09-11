Museo Mulazzi: exposición de pintura contemporánea del taller de Beatriz Pedersen

El Museo Municipal José A. Mulazzi dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público a la inauguración de la exposición de pintura contemporánea que realizarán los alumnos del Taller de la artista local, Beatriz Pedersen.
Se realizará el viernes 19 de septiembre a las 20 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita para todo el público.
La propuesta, contará con la exposición de diferentes obras realizadas con diversas técnicas (óleo, acuarelas, técnicas mixtas, entre otras) a lo largo del año.
“Invitamos a todo el público a que comparta con nosotros esta muestra, que la visite y recorra. Habrá sorpresas y sorteos entre los presentes”, señaló Pedersen.