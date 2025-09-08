El Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos invita al público a la apertura de la exposición fotográfica y de acuarelas denominada “Ecos de una tierra natal”, este martes 9 de septiembre a las 19.30 horas en la Sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por la Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, exhibirá acuarelas, imágenes, objetos y vestimenta de todas las colectividades, en el marco del mes del Inmigrante.

Museo Mulazzi de Tres Arroyos: apertura de la exposición “Ecos de una tierra natal”

“El objetivo es continuar reforzando el compromiso de mantener viva la memoria de nuestras raíces”, señalan desde la Comisión.

La muestra estará disponible para todo el público hasta el 1° de octubre, y podrá ser visitada y recorrida de lunes a viernes de 7 a 14 horas.