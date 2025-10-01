Mumi Pearson se presenta el jueves 16 en La Biblioteca Sarmiento

La destacada cantante Mumi Pearson llega a Tres Arroyos para presentar su nuevo disco Resolutions, en un concierto imperdible que tendrá lugar el jueves 16 de octubre a las 20:30 horas en el Auditorio de la Biblioteca Sarmiento. El costo de la entrada será de 20000 pesos

Con una de las voces más expresivas y versátiles del jazz nacional, Pearson invita a disfrutar de una velada única, donde las composiciones originales conviven con arreglos frescos de clásicos inolvidables del género.

Mumi Pearson

Oriunda de Tres Arroyos la artista se encuentra radicada hace tiempo en Buenos Aires, desarrollando su carrera profesional y docente.

La acompañará un ensamble de primer nivel: el pianista bahiense Leandro García, junto a Bruno Varela en batería y Franco Grimoldi en contrabajo. Juntos, prometen un recorrido musical cargado de energía y sutileza, capaz de conquistar tanto a los amantes del jazz como a quienes buscan una experiencia artística distinta.

Las entradas ya están disponibles y la expectativa crece por un concierto que se perfila como uno de los grandes hitos musicales del año en la ciudad.